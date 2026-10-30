Neue Abenteuer von Bina Wiener: Jetzt Buch gewinnen!

Der dritte Band der Zeitreiseabenteuer führt die drei Freunde quer durchs Universum! Die Kinder müssen sich den Herausforderungen echter Astronauten stellen – von der Bewegung in Schwerelosigkeit bis hin zu enormer Anziehungskraft. Hautnah zum Miterleben!

Neben fesselndem Lesespaß vermittelt der Band spanendes Wissen zum Thema Weltraum und überrascht gleichzeitig mit fantastischen Darstellungen noch nicht bekannter Lebewesen. Bina und ihre Freunde finden sich schwerelos schwebend in einem gläsernen Raumschiff wieder - umgeben von funkelnden Sternen einer fernen Galaxie.

"Bina Wiener im Weltraum" von Chris Koch Foto: wortweit

Aufregende Reise durchs Universum

Begleitet von einem geheimnisvoll leuchtenden Wesen brechen sie gemeinsam mit der kleinen pelzigen Uschi zu einer aufregenden Reise durchs Universum auf. Sie erkunden fremde Planeten, begegnen unbekannten Lebensformen und erleben Dinge, die ihre kühnsten Fantasien übertreffen. Doch wie sollen sie zur Erde zurückfinden? Folge den Freunden in ein kosmisches Abenteuer!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 13. November 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.