i In seiner Doku "Car la lune" gewährt Regisseur Éric Baudelaire bewegende Einblicke in die Lebenswelt blinder und sehbeeinträchtigter Jugendlicher. Viennale Bewegende Viennale-Doku Blind, aber voller Bilder: Diese Teenager berühren alle Wie sieht die Welt aus, wenn man nicht sehen kann? Die Doku "Car la lune" begleitet blinde Jugendliche und lässt sie selbst zur Kamera greifen. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sehen ist nicht alles! In seiner außergewöhnlichen Dokumentation "Car la lune" zeigt Regisseur Éric Baudelaire, wie blinde und sehbeeinträchtigte Jugendliche die Welt erleben. Dafür drückt er Schülern des Nationalen Instituts für blinde Jugendliche in Paris kurzerhand Kameras in die Hand. Die Einrichtung ist eng mit Louis Braille, dem Erfinder der Blindenschrift, verbunden.

Was dabei entsteht, ist alles andere als gewöhnliches Kino. Wackelige Bilder, unscharfe Aufnahmen und persönliche Einblicke erzählen vom Alltag der Teenager, ihren Träumen und großen Gefühlen. Musik spielt dabei eine wichtige Rolle: Während eine Schülerin Édith Piafs Klassiker "Je ne regrette rien" singt, bastelt eine andere am Sommerhit des Jahres.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Besonders berührend ist die Geschichte einer Jugendlichen, die nach einer Operation vollständig erblindet. Ihr Trost: In ihren Träumen kann sie weiterhin Bilder sehen.

Mit "Car la lune" liefert Baudelaire einen ungewöhnlichen Blick auf eine Welt, in der Hören, Fühlen und Schmecken eine ganz eigene Form des Sehens sind. Zu erleben ist die Doku bei der Viennale 2026.