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Elke Sommer spielte mit großen Namen wie Paul Newman.
Elke Sommer spielte mit großen Namen wie Paul Newman.
IMAGO/Capital Pictures
Film-Ikone ist tot

Beeindruckende Karriere! Elke Sommer spielte mit Newman

Von Deutschland nach Hollywood: Elke Sommer spielte mit den ganz Großen und wurde zum internationalen Filmstar. Nun ist sie mit 85 Jahren gestorben.
Von Heute Entertainment
29.10.2026, 14:15
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Von Berlin nach Hollywood: Elke Sommer schaffte, wovon viele Schauspieler träumen. Die am 5. November 1940 als Elke Schletz geborene Künstlerin wurde 1958 im italienischen Viareggio vom Regisseur Vittorio De Sica entdeckt.

Von dort nahm ihre internationale Laufbahn Fahrt auf. Besonders in den 1960er- und 1970er-Jahren war sie gefragt und drehte mit Hollywood-Größen wie Paul Newman, Peter Sellers und Bob Hope. Zu ihren bekannten Filmen zählen die Komödie "Ein Schuss im Dunkeln" und der Western "Unter Geiern". Für ihre Rolle in "Der Preis" erhielt sie 1964 einen Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin. Insgesamt wirkte sie in rund 100 Produktionen mit.

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Sommer starb an Herzinsuffizienz

Doch Sommers Talent beschränkte sich nicht auf die Leinwand. Auch als Musikerin und Malerin war sie aktiv und bewies ihre Vielseitigkeit in unterschiedlichen Kunstsparten. Nun ist die Schauspiellegende am 28. Oktober 2026 im Alter von 85 Jahren in ihrem Haus in Bel Air, Los Angeles, gestorben.

Elke Sommer mit Ehemann Wolf Walther 2021.
Elke Sommer mit Ehemann Wolf Walther 2021.
IMAGO/BREUEL-BILD

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Wie die deutsche "Bild" berichtet, erlag sie einer Herzinsuffizienz, nachdem sie längere Zeit bettlägerig gewesen war. Privat musste sie zuletzt einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Ehemann Wolf Walther starb am 22. Juli im Alter von 77 Jahren an Krebs.

Jetzt kommt alles raus! Daran starb Elke Sommer

Die beiden hatten 1993 geheiratet, nachdem sie bereits seit 1989 ein Paar gewesen waren. Sommer hinterlässt ein künstlerisches Vermächtnis, das weit über ihre Heimat Deutschland hinausreicht.

red, 29.10.2026, 14:15
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