i Sanji entfesselt neue Kräfte. Toei Animation Achtung, Spoiler! "One Piece"-Hammer – Sanji entfesselt neue Kraft Erste Spoiler zum kommenden Manga-Kapitel zeigen, dass Sanji eine der mächtigsten Fähigkeiten der gesamten Serie freischalten soll. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 12:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Jahren gehört Sanji zu den stärksten Mitgliedern der Strohhutbande. Gemeinsam mit Monkey D. Ruffy und Lorenor Zorro bildet der Koch das berüchtigte Kämpfer-Trio der Piratencrew.

Doch nun könnte Sanji endgültig in eine neue Liga aufsteigen. Denn erste Leaks zu Kapitel 1197 des Mangas von Eiichiro Oda (51) deuten auf einen gewaltigen Kräftezuwachs hin.

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Achtung: Der folgende Artikel enthält Spoiler zum kommenden "One Piece"-Kapitel.

Sanji setzt erstmals Königshaki ein

Im Mittelpunkt des neuen Kapitels, das den Titel "Love Is Defense" tragen soll, steht Sanjis Kampf gegen den Heiligen Killingham auf der Rieseninsel Elbaf.

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Sein Gegner verfügt über eine besonders widerstandsfähige schwarze Rüstung, die laut den Spoilern nur mit einer ganz bestimmten Fähigkeit zerstört werden kann: dem sogenannten Königshaki.

Diese seltene Form des Haki ist besonders mächtigen Kämpfern vorbehalten. Auch Ruffy und Zorro beherrschen sie bereits.

Und jetzt soll ausgerechnet Sanji nachziehen!

Den geleakten Informationen zufolge entwickelt er während des Kampfes eine neue Flammentechnik. Gleichzeitig erreicht sein Rüstungshaki ein bislang unbekanntes Niveau.

Als Killingham zum entscheidenden Angriff ansetzt, entfesselt Sanji schließlich einen gewaltigen Tritt, bei dem schwarze Blitze aufleuchten – ein typisches Zeichen für Königshaki.

Gegner wird brutal getroffen

Der Angriff hat offenbar verheerende Folgen. Sanji soll nicht nur die Waffe seines Gegners zerbrechen, sondern auch dessen Helm zerstören.

Killingham wird dabei so heftig getroffen, dass er Blut spuckt.

Sollten sich die Leaks bestätigen, wäre das ein bedeutender Moment für die gesamte Strohhutbande. Denn mit Ruffy, Zorro und Sanji würden gleich drei ihrer stärksten Kämpfer über Königshaki verfügen.

Bisher handelt es sich allerdings um vorab veröffentlichte Informationen aus der Spoiler-Community. Eine offizielle Bestätigung durch den Manga-Verlag steht noch aus.

Kapitel 1197 erscheint am 1. November 2026 auf der offiziellen Plattform Manga Plus. Erst dann wird endgültig klar, wie mächtig Sanji tatsächlich geworden ist.