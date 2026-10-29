i Bei der "Hunger Games"-Premiere zogen die Stars die Blicke auf sich. IMAGO/SOPA Images Alle staunen über diese Looks Wow! Filmstars machen Premiere zum Mode-Spektakel Bei der Premiere von "Die Tribute von Panem" in London stahlen die Stars mit ihren ausgefallenen Outfits dem Film fast die Show. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 12:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hollywood-Glamour trifft auf ausgefallene Mode: Bei der Londoner Premiere von "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" wurde der Film fast zweitranging. Etliche Stars präsentierten sich in auffälligen Outfits und brachten damit alle zum Staunen. Besonders Elle Fanning setzte dabei auf einen märchenhaften Look von Robert Wun mit üppigem Tüllrock und einem außergewöhnlichen Hut, auf dem eine Ballerina vor einem Spiegel zu sehen war. Damit erinnerte ihr Auftritt an ihre Rolle Effie Trinket, die im Film und der Buchvorlage für ihren extravaganten Geschmack bekannt ist.

Mckenna Grace wählte eine Robe von Almée Couture, deren kunstvolle Verzierungen und Pailletten Motive des Filmplakats aufgriffen und an Vincent van Gogh erinnerte. Auch Glenn Close zog mit einem moosgrünen Taftkleid von Simone Rocha, schwarzen Handschuhen und Gehstock die Blicke auf sich.

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Neuer Teil von Erfolgsreihe

Während Whitney Peak und Molly McCann mit floralen Details und Schmetterlingen im Haar für verspielte Akzente sorgten, zeigte sich Joseph Zada, der im Film den jungen Haymitch Abernathy verkörpert, in lässiger Oversize-Mode samt Sonnenbrille.

Inhaltlich führt der neue Film zurück zu den 50. Hungerspielen: Beim sogenannten zweiten Jubel-Jubiläum müssen doppelt so viele Tribute wie üblich in die Arena. Jetzt kam übrigens raus: Jennifer Lawrence soll ebenfalls wieder in ihre Rolle als Katniss Everdeen zu sehen sein. Auch Josh Hutcherson und Woody Harrelson sind dabei.

BILDSTRECKE: Looks bei "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping"-Premiere i ?

Im Mittelpunkt steht Haymitchs Weg zum unerwarteten Helden – und der Preis, den er dafür zahlen muss. Zugleich beleuchtet die Vorgeschichte, wie die grausamen Entscheidungen des Kapitols sein Leben prägen. Österreichische Filmfans können das Abenteuer ab 19. November im Kino sehen.