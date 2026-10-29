i Oliver Pocher gönnt seiner Ex-Frau Amira ihre Schwangerschaft nicht. Instagram Live vor Publikum Oliver Pocher verriet Geburt von Amiras Baby Noch bevor Amira Aly die Geburt verkündete, sprach Oliver Pocher vor Publikum darüber. Und bekam eine überraschende Frage gestellt. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 12:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bevor Amira Aly (33) am Dienstag die Geburt ihrer Tochter offiziell machte, plauderte ihr Ex-Mann Oliver Pocher (48) bereits am Sonntagabend vor Publikum darüber. Bei der Aufzeichnung seines Podcasts "Die Pochers! Live" mit seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) in München deutete er laut "Bunte" an: "Ohne jetzt ins Detail zu gehen, könnte es ja sein, dass die Patchwork-Familie ein bisschen größer geworden ist."

Das Publikum reagierte mit einem verzückten Raunen, und Pocher wurde ernst: "Es ist ja ein sehr emotionales Ereignis, muss man ja sagen." Er erinnere sich an die Geburten seiner eigenen Kinder: "Dieser erste Schrei von dem Kind, das geht dir so ins Mark und das bleibt so hängen." Sandy gratulierte gleich mit: "Glückwünsche an dieser Stelle an die frisch gebackene Mami." Die Familie werde größer, meinte sie. Pocher trocken: "Endlich."

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Kurz vor dem Kreißsaal hatte Amira noch einmal bei ihren Söhnen angerufen, die gerade bei Papa waren. Die hatten offenbar Wichtigeres zu erzählen: Einer berichtete stolz von einem neuen Handyspiel, der andere vom Zusammenstoß zweier Schalke-Profis beim Spiel gegen Köln, das sie mit Pocher im Stadion gesehen hatten. Ob die Spieler jetzt bei ihr im Spital behandelt würden, wollte er wissen. Amira musste lachen.

"Nicht der richtige Zeitpunkt"

Dass das Verhältnis zwischen den Ex-Partnern lange schwierig war, ist bekannt. Erst im Mai hatte Pocher Amira kritisiert, weil sie ihn nicht persönlich über die Schwangerschaft informiert hatte. Jetzt klingt er versöhnlicher: "Ich unterstütze sie natürlich jetzt." Ob er im Spital vorbeischaut? "Ich würde es natürlich, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir werden uns sicherlich die Woche sehen."

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Und dann die Frage einer Zuschauerin: Könnte er sich vorstellen, Patenonkel der Kleinen zu werden? "Es kommt drauf an, was der Patenonkel alles machen muss", scherzte Pocher zunächst. Ausschließen will er es aber nicht: "Also grundsätzlich hätte ich jetzt nicht das Problem damit, der Patenonkel zu werden. Aber ich sage mal so: Wir werden ja mit dem Kind so oder so in einem besonderen Verhältnis stehen."

Für die 33-Jährige und ihren Freund, ProSieben-Moderator Christian Düren (36), ist es das erste gemeinsame Kind. Mit Pocher hat Amira zwei Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren.