i Sommers Ehemann starb kurz vor ihr. IMAGO/BREUEL-BILD; imago images/Everett Collection Kurz nach ihrem Mann Jetzt kommt alles raus! Daran starb Elke Sommer Elke Sommer ist mit 85 Jahren gestorben. Nun ist auch bekannt, woran die Schauspielerin starb, die erst vor wenigen Monaten ihren Mann verlor. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die deutsche Schauspielerin Elke Sommer ist tot. Sie starb am 28. Oktober 2026 im Alter von 85 Jahren in ihrem Haus im noblen Stadtteil Bel Air in Los Angeles. Als Todesursache wurde Herzinsuffizienz bekannt.

Die gebürtige Berlinerin soll bereits längere Zeit bettlägerig gewesen sein. "Elke ist friedlich gegen 22 Uhr eingeschlafen. Jetzt kann sie bald endlich wieder bei ihrem geliebten Ehemann sein", erklärte Fotograf Erwin Schneider, ein enger Freund der Familie. Wie "Bunte.de" berichtet, hätte Sommer am 5. November ihren 86. Geburtstag gefeiert.

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Ehemann starb vor Kurzem

Besonders tragisch: Erst wenige Monate zuvor hatte die Schauspielerin ihren Mann Wolf Walther verloren. Der 77-Jährige war am 22. Juli 2026 an Krebs gestorben. Das Paar war seit 1989 zusammen und hatte 1993 in Marloffstein geheiratet.

Elke Sommer spielte mit großen Namen wie Paul Newman. IMAGO/Capital Pictures

Nach seinem Tod hatte Sommer mit den Worten "Mein Herz ist gebrochen" ihre Trauer ausgedrückt. Nun soll auch ihr letzter Wunsch erfüllt werden: Ihre Urne soll im Familiengrab in Marloffstein beigesetzt werden, wo bereits ihre Eltern ruhen. Bis die Urne nach Deutschland überführt werden kann, könnten allerdings noch Monate vergehen.