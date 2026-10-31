i The Empress Season 3. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 2025 Netflix, Inc. November-Programm Sisi, Spione, Horror! Diese 5 Netflix-Hits kommen Netflix lässt es im November krachen! Von kaiserlichen Intrigen über mörderische Geheimnisse bis zu jeder Menge Herzklopfen ist alles dabei. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der November wird heiß – zumindest auf der Couch! Netflix serviert gleich mehrere Streaming-Kracher, die für Spannung, große Gefühle und reichlich Gesprächsstoff sorgen. Diese fünf Neuheiten sollten Serienjunkies und Filmfans auf dem Schirm haben.

1. "Die Kaiserin" – Staffel 3 (12. November)

Am Wiener Kaiserhof fliegen wieder die Fetzen! Sisi (Devrim Lingnau) kämpft im großen Serienfinale um ihre Ehe mit Franz (Philip Froissant). Nach dem Krieg ist der Kaiser schwer angeschlagen, seine Untreue belastet die Beziehung zusätzlich. Als Elisabeth auf einer Reise Graf Andrássy begegnet, wird es auch romantisch brisant.

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2. "Black Doves" – Staffel 2 (5. November)

Spionage, Verrat und tödliche Geheimnisse! Keira Knightley kehrt als Helen zurück, die ein gefährliches Doppelleben zwischen Familie und Geheimdienst führt. Als ihre Kontaktperson angegriffen wird, muss sie erneut mit Auftragskiller Sam zusammenarbeiten. Spannung ist garantiert!

3. "Blood & Sinners" (3. November)

Blut, Blues und böse Überraschungen! Michael B. Jordan spielt gleich zwei Rollen und legt sich als Zwillingsbrüderpaar mit einer übernatürlichen Bedrohung an. Der gefeierte Horrorfilm sorgt für Gänsehaut und dürfte nichts für schwache Nerven sein.

4. "Guarding Stars" (18. November)

Hier wird es romantisch! Die Verfilmung des Romans "The Bodyguard" von Katherine Center verspricht Herzklopfen, Humor und jede Menge Gefühlschaos. Perfekt für alle, die sich nach einer Liebesgeschichte mit Wohlfühlfaktor sehnen.

5. "The Mosquito Bowl" (25. November)

Vom Footballfeld direkt in den Krieg! Das Drama erzählt von vier College-Footballstars, die im Zweiten Weltkrieg ihre Sportkarrieren hinter sich lassen und zu den Marines gehen. Zwischen Kameradschaft, einem legendären Footballspiel und den Schrecken des Krieges wird es emotional.