i Der österreichische Schauspielstar Cornelius Obonya (56) schlüpft in die Rolle des Bürgermeisters Alois. W&B Television/Marco Nagel / Constantin Film Österreich Gewinnspiel Skispringer tot! Österreich-Star in Mord verwickelt Ein toter Skispringer, Anschläge und Geheimnisse: Im Alpen-Krimi "Kommissar Jennerwein – Hochsaison" mischt auch Österreich-Star Cornelius Obonya mit. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Eigentlich könnte es so schön sein in Garmisch-Partenkirchen. Verschneite Berge, traumhafte Pisten und jede Menge Winterromantik. Doch damit ist es schnell vorbei! Kaum hat Kommissar Hubertus Jennerwein (Florian Brückner) seinen Dienst angetreten, überschlagen sich die Ereignisse.

Ein dänischer Skispringer stürzt in den Tod, der Präsident des Winterspiele-Komitees entgeht nur knapp einem Anschlag. Und dann tauchen auch noch anonyme Drohbriefe auf, die weitere Verbrechen ankündigen. Für Jennerwein beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

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Österreich-Star als Bürgermeister

Besonders spannend für heimische Kino-Fans: Der österreichische Schauspielstar Cornelius Obonya (56) schlüpft in die Rolle des Bürgermeisters Alois. Der ehemalige "Jedermann" der Salzburger Festspiele trifft dabei auf ein hochkarätiges Ensemble.

In der Hauptrolle ermittelt Florian Brückner, der zuletzt auch als Meister Eder in den neuen "Pumuckl"-Produktionen zu sehen war. An seiner Seite spielen "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig, Frederic Linkemann, Eva-Maria Reichert und "Hubert und Staller"-Liebling Helmfried von Lüttichau.

Bestseller wird zum Kino-Krimi

Mit "Kommissar Jennerwein – Hochsaison" schafft es erstmals ein Roman aus der erfolgreichen Krimireihe von Jörg Maurer auf die große Leinwand.

Seit dem ersten Band "Föhnlage" im Jahr 2009 begeistert der Autor mit seinen skurrilen Mordfällen aus den bayerischen Alpen. Insgesamt 16 Bücher sind bisher erschienen, mehr als drei Millionen Exemplare gingen über die Ladentische.

Frederic Linkemann, Florian Brückner, Sarah Thonig, Helmfried Von Lüttichau (v.l.) in Ermittlungsarbeiten. W&B Television/Marco Nagel / Constantin Film Österreich

Für die Kino-Adaption nahm Regisseur Hannu Salonen auf dem Regiestuhl Platz. Das Drehbuch stammt von Maximilian Brückner, Linus Herbig-Matten und Dinah Marte Golch.

Zwischen Bergidylle und Mordalarm

Der neue Alpen-Krimi setzt auf eine Mischung aus schwarzem Humor, Spannung und skurrilen Charakteren. Denn während Jennerwein versucht, den mysteriösen Täter zu entlarven, machen ihm misstrauische Dorfbewohner und eitle Lokalpolitiker das Leben schwer.

Fest steht: Hinter den Drohungen steckt jemand, der unbedingt Aufmerksamkeit will – und offenbar bereit ist, dafür über Leichen zu gehen.

Für die Premiere am 5. November verlosen wir Tickets.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 10.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.