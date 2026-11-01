i Mit "The Greatest" wird das außergewöhnliche Leben des dreifachen Schwergewichts-Weltmeisters erstmals in einer offiziell autorisierten Serie verfilmt. © Amazon Content Services LLC Streaming-Tipp Ring frei! Box-Legende Muhammad Ali ist zurück Sport-Ikone Muhammad Ali steigt wieder in den Ring! Amazon zeigt jetzt das bewegte Leben des Weltmeisters – mit Unterstützung seiner Witwe. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 14:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er tänzelte durch den Ring, teilte ordentlich aus und hatte immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Muhammad Ali war nicht einfach nur Boxer – er war eine Legende! Jetzt holt Amazon Prime Video den 2016 verstorbenen Sport-Superstar zurück ins Rampenlicht.

Mit "The Greatest" bekommt der dreifache Schwergewichts-Weltmeister erstmals eine offiziell autorisierte fiktionale Serie über sein außergewöhnliches Leben. Und die hat deutlich mehr zu bieten als blaue Augen und spektakuläre Knockouts.

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Seine Witwe steigt mit in den Ring

Denn hinter den harten Schlägen steckte auch ein Mann, der abseits des Boxrings für seine Überzeugungen kämpfte. Die Serie beleuchtet deshalb nicht nur Alis größte Siege und bitterste Niederlagen, sondern auch seine Rolle als Menschenrechtsaktivist und weltweite Ikone.

Besonders spannend: Seine Witwe Lonnie Ali ist als ausführende Produzentin mit an Bord. Sie ermöglicht der Produktion einen besonderen Zugang zur Geschichte ihres verstorbenen Mannes.

Mehr als nur harte Fäuste

Ob im Ring oder abseits davon – Muhammad Ali wusste, wie man die Welt in Atem hält. "The Greatest" will nun zeigen, was den Mann hinter dem berühmten Namen wirklich ausmachte.

Ab 4. November heißt es auf Amazon Prime Video: Ring frei für „The Greatest“!