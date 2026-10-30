i Julian T. und die verschwundenen Instrumente. Screenshots 14.000 Euro gingen flöten Instrumente gestohlen – Musiker (20) völlig verzweifelt Vier Instrumente wurden dem jungen Musiker Julian aus seinem versperrten Auto in Linz gestohlen. Jetzt soll eine Spendenaktion helfen. Von Christian Tomsits 30.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Schicksalsschlag für Julian T. (20) aus Linz. Unbekannte stahlen dem leidenschaftlichen Musiker und Lehrling rund um seinen Geburtstag vier teure Instrumente aus seinem versperrten Auto – rund 14.000 Euro gingen so nun flöten.

Eine Trompete, ein Flügelhorn, eine steirische Harmonika und Baritonhorn des Oberösterreichers sind verschwunden. "Zuerst habe ich gehofft, meine Mama hat die Instrumente ausgeräumt, aber das war leider nicht der Fall", schilderte der verzweifelte Jungmusiker nach dem Vorfall Mitte Oktober.

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Versicherung spielt wohl nicht mit

Besonders bitter: Laut seinem Vater war nur das Baritonhorn versichert. Ob diese den Wert des Instrumentes auch tatsächlich zahlt, steht auf einem anderen Blatt. Denn die Polizei fand offenbar keine Einbruchspuren am Auto. "Ich habe ganz sicher abgesperrt, und der Kofferraum war zu", beteuert Julian. Die Wiederbeschaffung seiner Schätze ist mit der bescheidenen Lehrlingsentschädigung aktuell einfach nicht zu stemmen.

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Damit der junge Oberösterreicher möglichst bald wieder musizieren kann, hat ein Familienmitglied jetzt eine Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe ins Leben gerufen. "Julian leistet durch sein Engagement in mehreren Musikkapellen einen wertvollen Beitrag für unser soziales Zusammenleben", heißt es darin. Bisher kamen schon rund 2.400 Euro zusammen. Doch noch fehlt eine ordentliche Summe. Deshalb hofft Julian nun auf weitere Spenden. "Jeder Beitrag hilft", appellieren die Organisatoren.