i Denise Auer (Symbolbild) Unfall mitten in der Nacht Senior kracht in Nachbars Garten – dann wird er stur Ein 84-Jähriger landete mit seinem Auto im Garten des Nachbarn. Den Alkotest verweigerte er – und machte eine klare Ansage zu seinem Führerschein. Von Österreich Heute 29.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese nächtliche Autofahrt endete schneller als gedacht! Ein 84-Jähriger wollte am Donnerstag gegen 0.15 Uhr in Lacken (OÖ) mit seinem Auto rückwärts aus der Garage fahren. Doch dabei ging einiges schief.

Laut Polizei überquerte der Senior die gesamte Breite der Gemeindestraße, kam von der Fahrbahn ab und rollte über eine angrenzende Wiese. Erst an der Gartenmauer des Nachbargrundstücks kam sein Wagen zum Stillstand.

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"Ich lasse mir den Schein nicht mehr nehmen"

Der 84-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und blieb im Auto sitzen. Erst rund 45 Minuten später dürften Nachbarn den Crash bemerkt und die Rettung alarmiert haben.

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Als ein Alkoholtest durchgeführt werden sollte, zeigte sich der Pensionist laut "Krone" allerdings stur und verweigerte vehement. "Ich lasse mir den Schein nicht mehr nehmen", soll er emotionsgeladen den Beamten erklärt haben. Der Verletzte wurde schließlich mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen.