Polizei durchschaut Schwindel – Lenker ist Schein los

Mit einem ungewöhnlichen Trick wollte ein 32-jähriger Autofahrer in Oberösterreich offenbar eine Drogenkontrolle überlisten. Doch die Polizisten ließen sich nicht täuschen.
Am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr wurde der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck in Frankenburg am Hausruck von einer Polizeistreife angehalten. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung.
Der 32-Jährige stimmte einem freiwilligen Drogentest zu. Das Ergebnis der Urinprobe fiel zunächst negativ aus. Weil sich der Autofahrer jedoch auffällig verhielt, wurden die Polizisten misstrauisch und gingen der Sache nach.
Dabei flog der Schwindel auf: Der Mann hatte versucht, den Test mit künstlichem Urin zu manipulieren. Das verwendete Fake-Urin-Kit fanden die Beamten wenig später in der Nähe und stellten es sicher.
Eine anschließende klinische Untersuchung ergab, dass der 32-Jährige nicht fahrtauglich war. Seinen Führerschein musste er vorläufig abgeben.