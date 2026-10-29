i Ein Unfall auf der A1 bei Linz sorgte Donnerstag für ein Verkehrschaos. Pendler verloren über eine Stunde, auch die Ausweichrouten waren verstopft. (Symbolbild) alexandragl1 Unfall und Ölspur Mega-Stau auf A1! Pendler verlieren über eine Stunde Ein Unfall auf der A1 bei Linz sorgte Donnerstag für ein Verkehrschaos. Pendler verloren über eine Stunde, auch die Ausweichrouten waren verstopft. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 08:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als eine Stunde Zeitverlust mussten Autofahrer am Donnerstagmorgen rund um Linz einplanen. Nach einem Unfall auf der Westautobahn (A1) ging im Frühverkehr zeitweise kaum noch etwas. Auch mehrere Ausweichrouten waren überlastet.

Gegen 4.30 Uhr kam es laut ÖAMTC auf der A1 zwischen dem Knoten Linz und Asten in Richtung Wien zu einem Unfall. Für die Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn bis auf eine Spur gesperrt werden. Eine Kehrmaschine war zudem damit beschäftigt, eine größere Ölspur zu binden.

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Stau reicht bis auf die A25 zurück

Die Folgen bekamen zahlreiche Pendler zu spüren. Der Rückstau zog sich über den Knoten Haid bis auf die Welser Autobahn (A25). Autofahrer verloren dort mehr als eine Stunde. Auch auf der Mühlkreisautobahn (A7) Richtung Knoten Linz kam es zu Verzögerungen von über 30 Minuten.

Viele Lenker versuchten deshalb, die Autobahn zu umfahren. Doch auch auf der B1 (Wiener Straße) und der B139 (Kremstal Straße) in Traun bildeten sich Staus.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.