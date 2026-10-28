Landwirt (59) stirbt vor den Augen seines Sohnes

Zu dem Vorfall kam es am Mittwochvormittag. Gemeinsam mit seinem Sohn (38) war der 59-jährige Landwirt mit Arbeiten beschäftigt. Sie wollten etwa 1000 Kilogramm schwere Big Bags in eine Lagerhalle verladen.
Dazu hob der 38-Jährige die Big Bags mithilfe eines Traktors mit Frontlader in der Schaufel auf etwa einen Meter unterhalb einer Plattform auf Höhe des ersten Obergeschosses der Lagerhalle. Dort übernahm der 59-Jährige die Big Bags mit einem Hoflader.
Zunächst verlief alles nach Plan – mehrere Ladevorgänge waren erfolgreich. Dann kam es jedoch zum folgenschweren Unglück. Bei einer Übernahme geriet der Hoflader aus dem Gleichgewicht und kippte nach vorn.
Dabei wurde der Landwirt aus dem Gefährt geschleudert und stürzte entlang der Außenkante der Lagerhalle etwa fünf Meter in die Tiefe. In weiterer Folge wurde er von dem ebenfalls hinabstürzenden Hoflader getroffen und eingeklemmt.
Der Sohn des 59-Jährigen setzte daraufhin die Rettungskette in Gang und befreite seinen Vater mithilfe eines zweiten Hofladers. Dennoch konnte für den Landwirt nichts mehr getan werden. Der alarmierte Notarzt stellte gegen 12.30 Uhr den Tod des Mannes fest.