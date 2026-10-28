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Die Polizei zog den jungen Raser aus dem Verkehr.
Die Polizei zog den jungen Raser aus dem Verkehr.
Polizei (Archiv, Symbolbild)
Schein und Auto weg

Fahranfänger (19) fetzt mit 224 km/h über die A1

Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer raste mit 224 km/h über die A1 in Oberösterreich. Die Polizei stoppte ihn und beschlagnahmte sein Auto.
Von André Wilding
28.10.2026, 09:11
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Mit gerade einmal 19 Jahren ist ein Autofahrer aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung seinen Probeführerschein vorerst wieder los. Der junge Lenker war am Dienstagabend mit enormem Tempo auf der Westautobahn unterwegs. Bei einer Lasermessung zeigte das Gerät der Polizei satte 224 km/h an.

Für den Raser hatte die Kontrolle gleich doppelte Konsequenzen: Nicht nur sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen, auch sein Fahrzeug musste er abgeben.

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Polizei misst unglaubliche 224 km/h

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 20.50 Uhr auf der A1 im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee. Beamte der Autobahnpolizei Seewalchen führten dort Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch.

Dabei fiel ihnen der 19-jährige Autofahrer auf. Er war mit 224 km/h unterwegs. Die Polizisten stoppten den jungen Lenker und führten eine Kontrolle durch.

Behörde ordnet Beschlagnahme an

Nach der Geschwindigkeitsüberschreitung hielten die Beamten Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck.

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Die Behörde ordnete daraufhin die vorläufige Beschlagnahme des Autos an. Damit durfte der 19-Jährige seine Fahrt nicht mit dem eigenen Fahrzeug fortsetzen.

Auch Probeführerschein ist weg

Zusätzlich nahmen die Polizisten dem jungen Mann seinen Probeführerschein vorläufig ab.

Der Lenker aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung musste somit sowohl sein Auto als auch seinen Führerschein vorerst abgeben.

Welche weiteren rechtlichen Konsequenzen auf den 19-Jährigen zukommen, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

wil, 28.10.2026, 09:11
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