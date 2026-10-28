i Der Liunzer betrieb quasi einen Großhandel istock (Symbolbild) Handel in Linz Mit Fotos und Videos! Linzer bewarb Drogen online Ein Linzer (37) soll mit Drogen gehandelt haben. Die Suchtmittel wurden in sozialen Medien beworben. Auch Jugendliche sollen Kunden gewesen sein. Von Österreich Heute 28.10.2026, 07:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 37-Jähriger hat mit seiner Freundin (20) eine Art Online-Shop für Drogen betrieben. Besonders brisant: Die Drogen wurden zuvor in sozialen Medien präsentiert, teilweise sogar mit Fotos und Videos. Unter den Abnehmern sollen laut Polizei auch Jugendliche gewesen sein.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich zeigen das Ausmaß des mutmaßlichen Handels. Zwischen April und Juni 2026 soll das Pärchen im Darknet Drogen bestellt und aus dem Ausland an seine Adresse in Linz liefern haben lassen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Drogen im Gefrierfach entdeckt

Dabei ging es um mindestens vier Kilo Amphetamin, über 1,6 Kilo Crystal Meth und 290 Gramm Ketamin sowie weitere Suchtmittel. Der Großteil soll mit Gewinn im Linzer Stadtgebiet verkauft worden sein – für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Bei einer Hausdurchsuchung machten die Ermittler einen Fund: Im Gefrierfach lagen 100 Gramm Amphetamin. Außerdem stellten die Polizisten rund 40 Gramm Ketamin und mehrere Steroid-Ampullen sicher.

Auch junge Linzerin unter Verdacht

Der 37-Jährige soll bereits seit 2020 im Drogengeschäft aktiv gewesen sein. Allein in den Jahren 2020 und 2021 soll er zumindest 7,7 Kilo Cannabis, rund 600 Gramm Kokain und 200 Ecstasy-Tabletten zum Weiterverkauf erworben haben.

Die Bilder des Tages i ?

Auch eine 22-jährige Linzerin geriet ins Visier der Ermittler. Sie soll 2025 vom Beschuldigten mehr als 1,45 Kilo Crystal Meth, 200 Gramm Speed und rund 100 Gramm Ketamin bezogen und einen Teil davon selbst verkauft haben.

Der 37-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Seine Freundin wurde nach einem Teilgeständnis auf freiem Fuß angezeigt. Beide waren im Juni 2026 festgenommen worden.