i Der Verdächtige wurde von der Polizei gefasst (Symbolbild). iStock Zwei Jahre auf der Flucht Nach zwei Jahren – Polizei fand flüchtigen Einbrecher Ein Hinweis führte Ermittler in Oberösterreich auf die Spur eines 44-Jährigen. Wenige Tage später klickten für den Tschechen die Handschellen. Von Österreich Heute 28.10.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fahndungserfolg nach zwei Jahren! Ein international gesuchter Mann ist in Oberösterreich der Polizei ins Netz gegangen. Der 44-jährige Tscheche wurde von einem tschechischen Gericht wegen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Jahr 2024 gesucht. Nun konnte er im Bezirk Grieskirchen aufgespürt und festgenommen werden.

Festnahme in Natternbach

Am 20. Oktober langte beim Landeskriminalamt Oberösterreich ein Hinweis auf einen möglichen Aufenthalt des Mannes in Österreich ein.

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Die Fahnder gingen der Information nach und konnten den 44-Jährigen am 27. Oktober im Gemeindegebiet von Natternbach lokalisieren und festnehmen.

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Verdächtiger in Auslieferungshaft

Der Mann hatte keinen gemeldeten Wohnsitz in Österreich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde er in die Justizanstalt Wels überstellt. Dort befindet er sich in Auslieferungshaft.