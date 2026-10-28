Nach zwei Jahren – Polizei fand flüchtigen Einbrecher

Fahndungserfolg nach zwei Jahren! Ein international gesuchter Mann ist in Oberösterreich der Polizei ins Netz gegangen. Der 44-jährige Tscheche wurde von einem tschechischen Gericht wegen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Jahr 2024 gesucht. Nun konnte er im Bezirk Grieskirchen aufgespürt und festgenommen werden.
Am 20. Oktober langte beim Landeskriminalamt Oberösterreich ein Hinweis auf einen möglichen Aufenthalt des Mannes in Österreich ein.
Die Fahnder gingen der Information nach und konnten den 44-Jährigen am 27. Oktober im Gemeindegebiet von Natternbach lokalisieren und festnehmen.
Der Mann hatte keinen gemeldeten Wohnsitz in Österreich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde er in die Justizanstalt Wels überstellt. Dort befindet er sich in Auslieferungshaft.