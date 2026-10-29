Bub (12) düst betrunken mit E-Scooter durch Ort

Mit 0,6 Promille war ein erst 12-jähriger Bub am Donnerstagabend in Oberösterreich auf einem E-Scooter unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle flog der junge Lenker auf.
Gegen 21 Uhr fiel der 12-Jährige aus dem Bezirk Ried einer Polizeistreife in St. Martin im Innkreis auf. Er war auf dem Geh- und Radweg entlang der B143 unterwegs – allerdings ohne Licht und ohne Helm.
Die Beamten stoppten den Buben und nahmen seinen E-Scooter genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten sie mehrere technische Mängel. Doch das war noch nicht alles: Den Polizisten fiel auch deutlicher Alkoholgeruch bei dem 12-Jährigen auf.
Ein Alkomattest brachte schließlich Gewissheit: Der Bub hatte 0,6 Promille Alkohol im Blut.
Nach der Kontrolle wurde der 12-Jährige seinen Großeltern übergeben. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis folgt.