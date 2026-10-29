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Der 12-Jährige wurde seinen Großeltern übergeben. (Symbolbild)
Der 12-Jährige wurde seinen Großeltern übergeben. (Symbolbild)
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Polizei stoppt Alko-Lenker

Bub (12) düst betrunken mit E-Scooter durch Ort

Ein erst 12-jähriger Bub wurde in Oberösterreich auf seinem E-Scooter von der Polizei gestoppt. Ein Alkotest ergab 0,6 Promille.
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 08:30
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Mit 0,6 Promille war ein erst 12-jähriger Bub am Donnerstagabend in Oberösterreich auf einem E-Scooter unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle flog der junge Lenker auf.

Gegen 21 Uhr fiel der 12-Jährige aus dem Bezirk Ried einer Polizeistreife in St. Martin im Innkreis auf. Er war auf dem Geh- und Radweg entlang der B143 unterwegs – allerdings ohne Licht und ohne Helm.

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Polizei bemerkt Alkoholgeruch

Die Beamten stoppten den Buben und nahmen seinen E-Scooter genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten sie mehrere technische Mängel. Doch das war noch nicht alles: Den Polizisten fiel auch deutlicher Alkoholgeruch bei dem 12-Jährigen auf.

Ein Alkomattest brachte schließlich Gewissheit: Der Bub hatte 0,6 Promille Alkohol im Blut.

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Nach der Kontrolle wurde der 12-Jährige seinen Großeltern übergeben. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis folgt.

red, 29.10.2026, 08:30
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