i Der 12-Jährige wurde seinen Großeltern übergeben. (Symbolbild) istock Polizei stoppt Alko-Lenker Bub (12) düst betrunken mit E-Scooter durch Ort Ein erst 12-jähriger Bub wurde in Oberösterreich auf seinem E-Scooter von der Polizei gestoppt. Ein Alkotest ergab 0,6 Promille. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit 0,6 Promille war ein erst 12-jähriger Bub am Donnerstagabend in Oberösterreich auf einem E-Scooter unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle flog der junge Lenker auf.

Gegen 21 Uhr fiel der 12-Jährige aus dem Bezirk Ried einer Polizeistreife in St. Martin im Innkreis auf. Er war auf dem Geh- und Radweg entlang der B143 unterwegs – allerdings ohne Licht und ohne Helm.

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Polizei bemerkt Alkoholgeruch

Die Beamten stoppten den Buben und nahmen seinen E-Scooter genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten sie mehrere technische Mängel. Doch das war noch nicht alles: Den Polizisten fiel auch deutlicher Alkoholgeruch bei dem 12-Jährigen auf.

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Ein Alkomattest brachte schließlich Gewissheit: Der Bub hatte 0,6 Promille Alkohol im Blut.

Nach der Kontrolle wurde der 12-Jährige seinen Großeltern übergeben. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis folgt.