Statt 600 Euro zu zahlen: 20-Jähriger muss in den Knast

Für einen 20-jährigen Rumänen endete eine Polizeikontrolle am Mittwochabend (28.10.) im Gefängnis.
Die Bundespolizei Passau kontrollierte den Mann gegen 21.30 Uhr an der Kontrollstelle Kirchdorf am Inn auf der B 12. Dabei machten die Beamten eine brisante Entdeckung: Der junge Mann wurde gesucht.
Bei der Überprüfung stießen die Fahnder auf eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hagen. Das dortige Amtsgericht hatte den Rumänen im Jänner wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt.
Doch der 20-Jährige konnte die geforderte Summe nicht bezahlen. Damit wurde die Ersatzfreiheitsstrafe fällig: Statt der 600 Euro muss er nun 16 Tage im Gefängnis verbringen. Die Beamten lieferten den Festgenommenen in eine Justizvollzugsanstalt ein.