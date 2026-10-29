i Der junge Mann ging den Beamten bei einer Polizeikontrolle ins Netz (Symbolbild). iStock Bei Kontrolle erwischt Statt 600 Euro zu zahlen: 20-Jähriger muss in den Knast Bei einer Kontrolle auf der B 12 klickten die Handschellen: Ein gesuchter 20-Jähriger konnte 600 Euro nicht zahlen und muss nun 16 Tage ins Gefängnis Von Österreich Heute 29.10.2026, 10:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen 20-jährigen Rumänen endete eine Polizeikontrolle am Mittwochabend (28.10.) im Gefängnis.

Die Bundespolizei Passau kontrollierte den Mann gegen 21.30 Uhr an der Kontrollstelle Kirchdorf am Inn auf der B 12. Dabei machten die Beamten eine brisante Entdeckung: Der junge Mann wurde gesucht.

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Zu Geldstrafe verurteilt

Bei der Überprüfung stießen die Fahnder auf eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hagen. Das dortige Amtsgericht hatte den Rumänen im Jänner wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt.

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Konnte nicht zahlen

Doch der 20-Jährige konnte die geforderte Summe nicht bezahlen. Damit wurde die Ersatzfreiheitsstrafe fällig: Statt der 600 Euro muss er nun 16 Tage im Gefängnis verbringen. Die Beamten lieferten den Festgenommenen in eine Justizvollzugsanstalt ein.