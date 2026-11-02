i Joko Winterscheidt ließ sich am 1. November live auf ProSieben die Show von Fabi und Nicole (v.l.) stehlen: Das Paar heiratete in seiner Show. Joyn/Julian Mathieu Romantik im Fernsehen TV-Sensation: Paar heiratet live bei Joko-Show Bei "Wer stiehlt mir die Show?" wurde am 1. November ein Heiratsantrag zur spontanen Hochzeit. Das Paar sagte live vor Millionen Zuschauern Ja. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als Überraschungs-Heiratsantrag geplant war, wurde zur Live-Hochzeit im Fernsehen: Zuschauer Fabi hatte sich mit Moderator Joko Winterscheidt abgesprochen, um seiner Freundin Nicole während der ProSieben-Show einen Antrag zu machen.

Die ahnungslose Nicole wurde unter einem Vorwand nach vorne geholt und mit blickdichter Maske und Kopfhörern vom Geschehen abgeschirmt. Dann kam der emotionale Moment: Fabi machte ihr einen Antrag – sie sagte Ja.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

ProSieben ging noch einen Schritt weiter. "Ich mache euch jetzt das Angebot, das ihr annehmen müsst, weil wir haben alles vorbereitet: Heute wird geheiratet!", so Joko zum frisch verlobten Paar.

Spontane Hochzeit mit Familie

Der Sender hatte tatsächlich alles vorbereitet: Eine Hochzeitskulisse wurde ins Studio gebaut, und jeweils ein kleiner Kreis von Familie und Freunden der beiden war heimlich in die Halle geholt worden.

Zwischen Jubel und Konfettiregen stimmte das Paar zu. Die Traurede wurde kreativ als Lückentext-Spiel in die Show integriert. Am Ende hatten Nicole und Fabi allen anderen die Show gestohlen – und sich das Ja-Wort gegeben.