TV-Sensation: Paar heiratet live bei Joko-Show

Was als Überraschungs-Heiratsantrag geplant war, wurde zur Live-Hochzeit im Fernsehen: Zuschauer Fabi hatte sich mit Moderator Joko Winterscheidt abgesprochen, um seiner Freundin Nicole während der ProSieben-Show einen Antrag zu machen.
Die ahnungslose Nicole wurde unter einem Vorwand nach vorne geholt und mit blickdichter Maske und Kopfhörern vom Geschehen abgeschirmt. Dann kam der emotionale Moment: Fabi machte ihr einen Antrag – sie sagte Ja.
ProSieben ging noch einen Schritt weiter. "Ich mache euch jetzt das Angebot, das ihr annehmen müsst, weil wir haben alles vorbereitet: Heute wird geheiratet!", so Joko zum frisch verlobten Paar.
Der Sender hatte tatsächlich alles vorbereitet: Eine Hochzeitskulisse wurde ins Studio gebaut, und jeweils ein kleiner Kreis von Familie und Freunden der beiden war heimlich in die Halle geholt worden.
Zwischen Jubel und Konfettiregen stimmte das Paar zu. Die Traurede wurde kreativ als Lückentext-Spiel in die Show integriert. Am Ende hatten Nicole und Fabi allen anderen die Show gestohlen – und sich das Ja-Wort gegeben.