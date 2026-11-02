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Süsse Nervenschlacht

Tränen-Alarm! Bei Puls 4 wird jetzt gezittert

Jetzt geht's ans Eingemachte! Bei "Das große Backen Österreich" kämpfen sieben Hobbybäcker um den Sieg. Doch eine Aufgabe sorgt für Nervenflattern.
Von Heute Entertainment
02.11.2026, 12:30
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Hier wird nicht nur Teig geknetet, sondern auch ordentlich gezittert! In der zweiten Folge von "Das große Backen Österreich" (Dienstag, 20.15 Uhr, Puls 4 und Joyn) dreht sich alles um Tradition, Familienrezepte und süße Kindheitserinnerungen. Doch die sieben verbliebenen Kandidaten müssen erst einmal eine echte Herausforderung meistern.

Schleim, Experimente, Preisgeld! Schüler kämpfen im TV

"Mit dem Teig kann alles passieren"

Zum ersten Mal steht eine technische Prüfung auf dem Programm. Die Aufgabe: einen perfekten Sechserstrang-Striezel flechten – und das in nur 90 Minuten! Konditorweltmeisterin Eveline Wild zeigt vor, wie das Ergebnis aussehen soll.

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Besonders bei Steirerin Alina liegen die Nerven blank. "Ich hab' zwar meiner Mama gesagt, ich werde im Fernsehen nicht heulen, aber mit dem Teig kann alles passieren", gesteht sie.

Die Juroren Philipp Zauner, Eveline Wild und Moderator Rudi Roubinek (v.l.).
Die Juroren Philipp Zauner, Eveline Wild und Moderator Rudi Roubinek (v.l.).
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Oberösterreicherin Lisi geht dagegen mit Rückenwind ins Rennen. Sie darf mit der begehrten roten Schürze in die neue Woche starten. Ob sie diese verteidigen kann?

Süße Liebeserklärungen an die Familie

Beim zweiten Bewerb wird es emotional! Unter dem Motto "Tradition mit Blickfang" sollen die Kandidaten ihre liebsten Familienrezepte neu interpretieren.

Alina widmet ihrem Papa die Kreation "Für Papa das Scherzkeks", während Lisi ihre geliebten Lambadaschnitten aus Kindheitstagen in eine fruchtige Wickeltorte verwandelt.

Ob die süßen Kunstwerke auch geschmacklich überzeugen? Das entscheiden Eveline Wild und Juror Philipp Zauner.

"Das große Backen Österreich" – Dienstag, 3. November, um 20.15 Uhr auf PULS 4 und JOYN.

red, 02.11.2026, 12:30
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