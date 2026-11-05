i Stadtpolizeikommandant David Friedl und seine Stellvertreterin Birgit Wollenek nehmen die Einhaltung der geltenden Regeln nun noch engmaschiger und genauer unter die Lupe. kollerics Aktion scharf E-Scooter-Fahrer: Verstärkte Kontrollen in Baden Die Stadtpolizei Baden verschärft die Kontrollen von E-Scootern. Besonders in der Fußgängerzone wird auf die Einhaltung der Verkehrsregeln geachtet. Von Elena Lick 05.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Stadtpolizei in Baden nimmt private E-Scooter stärker ins Visier. Jetzt sollen auch Schulen über Verkehrsregeln informieren. Zudem kommt es zu verstärkten Kontrollen von E-Scootern in der Innenstadt. Besonders in der Fußgängerzone soll künftig genauer auf die Einhaltung der Verkehrsregeln geachtet werden.

Fahrverbot am Tag

Von 10 bis 19 Uhr ist das Fahren in der Fußgängerzone verboten. In dieser Zeit müssen E-Scooter geschoben werden. Zwischen 19 und 10 Uhr ist das Befahren in Schrittgeschwindigkeit erlaubt.

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Bereits seit 2025 führt die Polizei verstärkt Kontrollen durch und ahndet Verstöße. Bei Jugendlichen setzt man zusätzlich auf Gespräche mit den Erziehungsberechtigten.

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Prävention an Schulen

Der neue Kontrollschwerpunkt betrifft vor allem private E-Scooter. Leihfahrzeuge von "Baden mobil" sind durch eine technische Sperre in der Fußgängerzone blockiert.

Auch an Schulen soll im kommenden Frühjahr verstärkt informiert werden. Die Schüler sollen rechtzeitig vor Beginn der Fahrrad- und E-Scooter-Saison über Regeln und Gefahren aufgeklärt werden.