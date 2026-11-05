E-Scooter-Fahrer: Verstärkte Kontrollen in Baden

Die Stadtpolizei in Baden nimmt private E-Scooter stärker ins Visier. Jetzt sollen auch Schulen über Verkehrsregeln informieren. Zudem kommt es zu verstärkten Kontrollen von E-Scootern in der Innenstadt. Besonders in der Fußgängerzone soll künftig genauer auf die Einhaltung der Verkehrsregeln geachtet werden.
Von 10 bis 19 Uhr ist das Fahren in der Fußgängerzone verboten. In dieser Zeit müssen E-Scooter geschoben werden. Zwischen 19 und 10 Uhr ist das Befahren in Schrittgeschwindigkeit erlaubt.
Bereits seit 2025 führt die Polizei verstärkt Kontrollen durch und ahndet Verstöße. Bei Jugendlichen setzt man zusätzlich auf Gespräche mit den Erziehungsberechtigten.
Der neue Kontrollschwerpunkt betrifft vor allem private E-Scooter. Leihfahrzeuge von "Baden mobil" sind durch eine technische Sperre in der Fußgängerzone blockiert.
Auch an Schulen soll im kommenden Frühjahr verstärkt informiert werden. Die Schüler sollen rechtzeitig vor Beginn der Fahrrad- und E-Scooter-Saison über Regeln und Gefahren aufgeklärt werden.