Startseite Österreich Niederösterreich
Paul Hohenauer und Martin Poinstingl holen Gold bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar
Paul Hohenauer und Martin Poinstingl holen Gold bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar
OEOC/Michael Meindl
Olympische Jugendspiele

Niederösterreich holt Olympiagold im Beachvolleyball

Nach einem spannenden Finale geht eine Goldmedaille nach Niederösterreich. Die beiden Sportler setzten sich gegen amtierende U18-Weltmeister durch.
Von Elena Lick
05.11.2026, 14:22
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die beiden Jugendlichen Paul Hohenauer (Bezirk Hollabrunn) und Martin Poinstingl (Bezirk Zwettl) krönen sich bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar (Hauptstadt von Senegal) zu Jugend-Olympiasiegern. Die beiden Niederösterreicher, die im Olympiazentrum Niederösterreich betreut werden, bleiben während des gesamten Turniers ungeschlagen und sichern sich mit einer beeindruckenden Leistung die Goldmedaille.

"Zwei junge Niederösterreicher, eine olympische Goldmedaille – das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ich gratuliere unseren Goldjungs von ganzem Herzen", beglückwünscht Sport-Landesrat Udo Landbauer (FPÖ) die beiden Sieger.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Spitalsmitarbeiter aus NÖ holt Gold im Para-Bogenschießen

Nervenkrimi mit goldenem Ausgang

Im spannenden Finale gegen die amtierenden U18-Weltmeister Lasse Hüper und Filo Wüst aus Deutschland beweisen die beiden Niederösterreicher Nervenstärke und Kampfgeist.

Nach einem starken Auftakt mussten Hohenauer und Poinstingl zwischenzeitlich einen Rückschlag hinnehmen, kämpften sich jedoch zurück.

Top-Schiri aus NÖ bei Tischtennis-Weltcup in China

Am Ende behielten die beiden Nachwuchstalente die Nerven und sicherten Österreich eine Goldmedaille bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar.

El , 05.11.2026, 14:22
Mehr zum Thema
Volleyball Olympia Olympische Sommerspiele Jugend

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote