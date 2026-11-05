i Paul Hohenauer und Martin Poinstingl holen Gold bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar OEOC/Michael Meindl Olympische Jugendspiele Niederösterreich holt Olympiagold im Beachvolleyball Nach einem spannenden Finale geht eine Goldmedaille nach Niederösterreich. Die beiden Sportler setzten sich gegen amtierende U18-Weltmeister durch. Von Elena Lick 05.11.2026, 14:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die beiden Jugendlichen Paul Hohenauer (Bezirk Hollabrunn) und Martin Poinstingl (Bezirk Zwettl) krönen sich bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar (Hauptstadt von Senegal) zu Jugend-Olympiasiegern. Die beiden Niederösterreicher, die im Olympiazentrum Niederösterreich betreut werden, bleiben während des gesamten Turniers ungeschlagen und sichern sich mit einer beeindruckenden Leistung die Goldmedaille.

"Zwei junge Niederösterreicher, eine olympische Goldmedaille – das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ich gratuliere unseren Goldjungs von ganzem Herzen", beglückwünscht Sport-Landesrat Udo Landbauer (FPÖ) die beiden Sieger.

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Nervenkrimi mit goldenem Ausgang

Im spannenden Finale gegen die amtierenden U18-Weltmeister Lasse Hüper und Filo Wüst aus Deutschland beweisen die beiden Niederösterreicher Nervenstärke und Kampfgeist.

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Nach einem starken Auftakt mussten Hohenauer und Poinstingl zwischenzeitlich einen Rückschlag hinnehmen, kämpften sich jedoch zurück.

Am Ende behielten die beiden Nachwuchstalente die Nerven und sicherten Österreich eine Goldmedaille bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar.