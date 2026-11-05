Niederösterreich holt Olympiagold im Beachvolleyball

Die beiden Jugendlichen Paul Hohenauer (Bezirk Hollabrunn) und Martin Poinstingl (Bezirk Zwettl) krönen sich bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar (Hauptstadt von Senegal) zu Jugend-Olympiasiegern. Die beiden Niederösterreicher, die im Olympiazentrum Niederösterreich betreut werden, bleiben während des gesamten Turniers ungeschlagen und sichern sich mit einer beeindruckenden Leistung die Goldmedaille.
"Zwei junge Niederösterreicher, eine olympische Goldmedaille – das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ich gratuliere unseren Goldjungs von ganzem Herzen", beglückwünscht Sport-Landesrat Udo Landbauer (FPÖ) die beiden Sieger.
Im spannenden Finale gegen die amtierenden U18-Weltmeister Lasse Hüper und Filo Wüst aus Deutschland beweisen die beiden Niederösterreicher Nervenstärke und Kampfgeist.
Nach einem starken Auftakt mussten Hohenauer und Poinstingl zwischenzeitlich einen Rückschlag hinnehmen, kämpften sich jedoch zurück.
Am Ende behielten die beiden Nachwuchstalente die Nerven und sicherten Österreich eine Goldmedaille bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar.