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Ein Serienladendieb konnte von einem Ladendetektiv überführt werden. (Symbolbild)
Ein Serienladendieb konnte von einem Ladendetektiv überführt werden. (Symbolbild)
Bild: iStock
Alarm im Einkaufszentrum

620 Euro Schaden — Ladendieb sitzt jetzt in Haft

Ein 44-jähriger Slowake wurde nach mehreren Diebstählen in Wien und Niederösterreich endlich erwischt.
Von Elena Lick
05.11.2026, 20:06
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Ein Ladendetektiv nahm den slowakischen Seriendieb beim Verlassen des Geschäfts wahr, nachdem dieser den Alarm am Ausgang ausgelöst hatte.

620 Euro Schaden - Mann in Haft

In seinem Rucksack befand sich Diebesgut aus zwei unterschiedlichen Geschäften.

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Zudem konnte festgestellt werden, dass der Mann bereits mehrere Diebstähle in Wien und Niederösterreich begangen hatte. Der dabei verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 620 Euro.

Der Mann konnte wenig später durch den Sicherheitsdienst angehalten und durch Beamte der Polizeiinspektion Vösendorf vorläufig festgenommen werden.

El , 05.11.2026, 20:06
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