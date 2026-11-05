620 Euro Schaden — Ladendieb sitzt jetzt in Haft

Ein Ladendetektiv nahm den slowakischen Seriendieb beim Verlassen des Geschäfts wahr, nachdem dieser den Alarm am Ausgang ausgelöst hatte.
In seinem Rucksack befand sich Diebesgut aus zwei unterschiedlichen Geschäften.
Zudem konnte festgestellt werden, dass der Mann bereits mehrere Diebstähle in Wien und Niederösterreich begangen hatte. Der dabei verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 620 Euro.
Der Mann konnte wenig später durch den Sicherheitsdienst angehalten und durch Beamte der Polizeiinspektion Vösendorf vorläufig festgenommen werden.