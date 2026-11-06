Alko-Lenker erfasst Fußgänger

Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt lenkte am Donnerstagabend einen Kastenwagen auf der L176 in Fahrtrichtung Thal durch ein Ortsgebiet. Dabei dürfte der Fahrer einen dunkel bekleideten Fußgänger übersehen haben, der gerade dabei war, die Fahrbahn zu queren.
Bei der folgenden Kollision erlitt der 75-Jährige Verletzungen schweren Grades. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen. Der 21-Jährige blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.
Ein durchgeführter Alkomattest beim 21-jährigen Lenker verlief positiv. Laut Polizei war der Mann zum Unfallzeitpunkt in einem minderschweren Alkoholisierungszustand unterwegs.