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Ein alkoholisierter Lenker erfasste bei Dunkelheit einen 75-jährigen Fußgänger. (Symbolbild)
Ein alkoholisierter Lenker erfasste bei Dunkelheit einen 75-jährigen Fußgänger. (Symbolbild)
Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger
Schwerer Verkehrsunfall in NÖ

Alko-Lenker erfasst Fußgänger

Ein 21-Jähriger war alkoholisiert mit einem Kastenwagen im Ortsgebiet unterwegs und übersah dabei einen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte.
Von Elena Lick
06.11.2026, 10:41
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Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt lenkte am Donnerstagabend einen Kastenwagen auf der L176 in Fahrtrichtung Thal durch ein Ortsgebiet. Dabei dürfte der Fahrer einen dunkel bekleideten Fußgänger übersehen haben, der gerade dabei war, die Fahrbahn zu queren.

Bei der folgenden Kollision erlitt der 75-Jährige Verletzungen schweren Grades. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen. Der 21-Jährige blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

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Fahrer war alkoholisiert

Ein durchgeführter Alkomattest beim 21-jährigen Lenker verlief positiv. Laut Polizei war der Mann zum Unfallzeitpunkt in einem minderschweren Alkoholisierungszustand unterwegs.

El , 06.11.2026, 10:41
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