i Die Leiche der 13-Jährigen wurde in einem verlassenen Haus in Altglietzen gefunden. APA-Images / dpa / Marco Porzig Es ging um Kinderpornos Fall Lisa (†13) – gegen Mann wurde bereits ermittelt Nach dem Fund der getöteten Lisa (13) kommen immer mehr Details ans Licht: Gegen den schwer verletzten Tatverdächtigen liefen bereits Ermittlungen. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 20:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lisa (13) aus Berlin verschwand am vergangenen Dienst auf ihrem Schulweg. Tagelang fehlte von dem Mädchen jede Spur, ehe am Sonntag ihre Leiche in einem Dorf über 50 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt gefunden wurde. Polizeibeamte hatten die tote 13-Jährige in einem verlassenen Haus in Altglietzen (Brandenburg) gefunden.

Neben der Leiche wurde auch ein schwer verletzter, vorerst unbekannter Mann gefunden. Er hatte sich offenbar versucht, mit einer Schusswaffe das Leben zu nehmen, als die Beamten eintrafen. Bei ihm soll es sich um einen 22-jährigen Deutschen handeln. Die Eltern seiner Ex-Lebensgefährtin sollen in dem Ort wohnen, daher dürfte er auch über das leer stehende Grundstück Bescheid gewusst haben, hieß es in einem "Welt"-Bericht.

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Ermittlungen seit Jänner 2025

Aktuell befindet sich der Tatverdächtige in einem Krankenhaus, sein Zustand sei kritisch. Indes kommen immer mehr Details über den 22-Jährigen ans Licht. Wie die "Bild" berichtet, soll der junge Mann noch nicht vorbestraft sein, ein ganz unbeschriebenes Blatt ist der Verdächtige dann aber doch nicht.

Wie die deutsche Tageszeitung unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Berlin schreibt, würden gegen ihn drei Ermittlungsverfahren laufen. Demnach gehe es in zwei Fällen um den Verdacht im Zusammenhang mit Kinderpornografie. Bereits seit Jänner 2025 würden die Ermittlungen wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte gegen den Deutschen laufen.

Datenträger beschlagnahmt

Seitens der Staatsanwaltschaft wurde mitgeteilt, dass Auswertungen von Zahlungsflüssen an die Darknet-Plattform "Kidflix" vorliegen würden. Bei der Plattform handelt es sich um einen kriminellen Streaming-Dienst für kinder- und jugendpornografische Inhalte. Die Zerschlagung gelang den Behörden im Frühjahr 2025.

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Des Weiteren seien im Zuge einer angeordneten Durchsuchung der Wohnräume des 22-Jährigen am 10. März 2025 Datenträger sichergestellt worden, auf denen sich über 900 inkriminierte Dateien befinden sollen. Diese habe sich der Mann im Jahr 2023 beschafft.