i Nach einer Explosion in einem Stahlwerk nahe Izmir suchen Rettungskräfte nach Vermissten. REUTERS/Umit Bektas Tragödie in der Türkei Kran stürzt in Stahl-Ofen – Zehn Arbeiter sterben Ein Deckenkran stürzte in einen Industrieofen: Eine Explosion in einem Stahlwerk in der Türkei forderte mindestens zehn Todesopfer. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 19:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine schwere Explosion in einem türkischen Stahlwerk hat mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. 15 Arbeiter wurden verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Zudem werden vier Menschen unter den Trümmern vermutet. Nach dem Unglück brach in der Fabrik ein Feuer aus, Einsatzkräfte waren stundenlang mit den Rettungsarbeiten beschäftigt.

Die Katastrophe ereignete sich am Montag gegen Mittag im Stahlwerk Habas in Aliaga, rund 60 Kilometer nördlich der Millionenstadt Izmir. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden brach während des Gießens von flüssigem Stahl ein Deckenkran ab und stürzte in einen Industrieofen. Dadurch kam es zu einer gewaltigen Explosion. Anschließend entwickelte sich ein Brand in der Anlage.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Vier Arbeiter werden noch vermisst

Die Wucht der Explosion war auch außerhalb des Werksgeländes zu spüren. Augenzeugen berichteten von einer starken Erschütterung und einer großen Rauch- und Staubwolke. Aufnahmen türkischer Fernsehsender zeigten Flammen und dichten Rauch über dem Industriekomplex.

Google Map anzeigen

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei von ihnen befanden sich nach Angaben des Gouverneurs in kritischem Zustand. Rettungsteams suchten unterdessen weiter nach vier vermissten Arbeitern, die unter den Trümmern eingeschlossen sein könnten. Die endgültige Zahl der Opfer dürfte erst feststehen, wenn die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind.

Die Bilder des Tages i ?

Ermittlungen nach tödlichem Arbeitsunfall

Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet. Vier Staatsanwälte wurden mit dem Fall betraut. Auch das Arbeitsministerium schaltete einen Chefinspektor ein, um die Umstände des Unglücks zu untersuchen.

Das Werk gehört zum Unternehmen Habas und befindet sich in einer bedeutenden Industrieregion an der türkischen Ägäisküste. Aliaga ist neben Stahlproduktion auch für Raffinerien, Chemieindustrie und Schiffrecycling bekannt. Die Ermittlungen sollen nun klären, warum der Deckenkran während des laufenden Produktionsprozesses abbrach und in den Ofen stürzte.