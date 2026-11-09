i In diesem Haus wurde die Leiche gefunden. APA-Images / dpa / Marco Porzig Leiche gefesselt Lisa (13) tot gefunden – jetzt folgen Schock-Details Im Fall der getöteten Lisa (13) kommen immer mehr Details ans Licht. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Deutschen (22) handeln. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tagelang suchten Ermittler nach der vermissten Lisa (13) aus Berlin. Am Sonntag kam es dann zum schrecklichen Fund im mehr als 50 Kilometer entfernten Altglietzen (Brandenburg). In einem verlassenen Haus wurde gegen 12 Uhr die Leiche der 13-jährigen Schülerin entdeckt. Dabei handelte es sich allerdings um einen Zufallstreffer.

Laut einem Bericht der "Bild" soll das Grundstück schon länger leer gestanden sein. Der Besitzer hatte für Sonntagnachmittag einen Besichtigungstermin vereinbart. Als er beim Haus eintraf, bemerkte er eine offene Tür und alarmierte die Polizei. Neben dem toten Körper des Mädchens wurde ein vorerst unbekannter Mann gefunden. Er wies Schussverletzungen auf und liegt aktuell in einem Spital.

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Polizei geht mit Bild durch Dorf

Nun kamen neue Details zu dem Tatverdächtigen ans Licht. Wie die "Welt" unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, soll es sich bei dem Mann um einen 22-jährigen Deutschen handeln. Demnach sollen die Eltern seiner früheren Lebensgefährtin in der Nähe des Fundortes der Leiche wohnen. Deswegen sei er mit dem Haus und der Umgebung vertraut gewesen.

Einem Bericht der "Bild" zufolge würden die Beamten mit einem Foto des Mannes durch die Nachbarschaft gehen und Anwohner über den Tatverdächtigen befragen. Bereits in der Nacht zuvor durchkämmten Polizei und Feuerwehr den Wald hinter dem verlassenen Haus.

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Leiche war gefesselt

Inzwischen sollen die Ermittler auch davon ausgehen, dass das Mädchen durch diesen von der Rückseite auf das Grundstück gebracht wurde, hieß es in dem "Welt"-Bericht. Dabei könnte die 13-Jährige sediert gewesen sein. Unklar ist, ob auch ein Sexualdelikt vorliegt. Als man die Leiche von Lisa in dem Haus fand, sei das Mädchen jedenfalls gefesselt gewesen.

Die Todesursache ist allerdings weiter unklar. Sie soll keine Schussverletzung erlitten haben. Der 22-Jährige soll versucht haben sich das Leben zu nehmen, als die Beamten eintrafen. Als die Polizei das Haus betrat, soll ein Schuss gefallen sein. Sicherheitskreise gehen davon aus, dass es sich bei der verwendeten Waffe um eine Schreckschusspistole handeln könnte. Der Mann befinde sich nach wie vor in kritischem Zustand.