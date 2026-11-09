i Die Suche nach Lisa (13) nahm ein tragisches Ende. APA-Images / dpa / Manuel Genolet Mädchen wohl schon länger tot Leiche von Lisa gefunden – Polizei steht vor Rätsel Nach tagelanger Suche herrscht traurige Gewissheit: Die vermisste Lisa (13) wurde tot gefunden. Es sind noch viele Fragen offen. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine tagelange Suche nach der kleinen Lisa (13) endete mit einem tragischen Fund: Die Schülerin aus Berlin galt seit dem vergangenen Dienstag als vermisst. Schlussendlich wurde ihre Leiche in einem verlassenen Haus in Altglietzen (Brandenburg), nahe der polnischen Grenze entdeckt.

Der Fundort befindet sich über 50 Kilometer von der Wohnung des Mädchens entfernt. Dass der tote Körper der 13-Jährigen dort gefunden wurde, war reiner Zufall. Demnach soll das Grundstück schon länger leer gestanden sein. Der Besitzer hatte für Sonntagnachmittag einen Besichtigungstermin vereinbart. Als er beim Haus eintraf, bemerkte er eine offene Tür und alarmierte die Polizei.

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Mädchen schon länger tot

Gegen 12 Uhr folgte dann der schreckliche Fund. Neben der Leiche des Mädchens lag auch ein schwer verletzter Mann mit Schusswunden. Der Unbekannte gilt aktuell als Tatverdächtiger und liegt in einem Krankenhaus, wo er bewacht wird. Unklar ist, ob sich der Mann die Schussverletzungen selbst zugefügt hat.

Laut Informationen der dpa soll die 13-Jährige jedenfalls schon länger tot sein. Ihr Leichnam soll voraussichtlich noch am Montag von der Rechtsmedizin untersucht werden, hieß es seitens eines Sprechers der Berliner Staatsanwaltschaft.

Viele Fragen offen

Unterdessen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die 13-Jährige verschwand auf ihrem Schulweg spurlos, danach war auch ihr Handy nicht mehr erreichbar. Unklar ist, wie Lisa in das mehr als 50 Kilometer entfernte Altglietzen kam. Gegenüber der "Bild" sagte eine Anwohnerin, dass am Tag des Verschwindens des Mädchens ein Auto mit eingeschalteten Warnblinkern vor dem verlassenen Haus geparkt haben soll.

Die Bilder des Tages i ?

Einen Tag später sei der Wagen wieder verschwunden gewesen. Bei diesem soll es sich um einen goldfarbenen Kombi mit Berliner Kennzeichen gehandelt haben. Des Weiteren gilt es zu klären, in welchem Verhältnis Lisa zu dem schwer verletzten Mann stand. Auch mögliche Mittäter werden nicht ausgeschlossen.

Des Weiteren durchsuchte Polizei und Feuerwehr laut dem Bericht der deutschen Tageszeitung den Wald hinter dem verlassenen Grundstück. Von dort wollen Anwohner auch Hilfeschreie in den vergangenen Tagen wahrgenommen haben. Ob diese tatsächlich von der 13-Jährigen stammten, ist unklar.