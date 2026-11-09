i Ein Mann sonnt sich während einer Hitzewelle bei den Trocadéro-Brunnen nahe dem Eiffelturm in Paris. (27. Juni 2026) Tom Nicholson "Zeitalter der Klimaextreme" Klima-Alarm: 2027 könnte heißestes Jahr werden Die UNO warnt vor einem neuen Zeitalter der Klimaextreme. 2027 droht ein weltweiter Hitzerekord. Auch Österreich spürt bereits die Folgen. Von Nick Wolfinger 09.11.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Erderwärmung schreitet ungebremst voran. Zum Auftakt der UNO-Klimakonferenz am Montag im türkischen Antalya schlägt die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) Alarm. Schon 2027 könnte zum heißesten Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden.

UNO-Generalsekretär António Guterres spricht von einem "neuen Zeitalter der Klimaextreme". Hitzewellen, tropische Wirbelstürme und heftige Regenfälle verschärfen sich laut den Experten schneller als bisher erwartet.

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2027 droht neuer Hitzerekord

Verantwortlich für die drohenden Rekordtemperaturen ist neben dem Klimawandel auch das natürliche Wetterphänomen El Niño. Dieses hat sich seit August verstärkt und dürfte im Dezember seinen Höhepunkt erreichen.

WMO-Chefin Celeste Saulo erklärt, dass El Niño selbst keine zusätzliche Wärme erzeugt. Stattdessen wird Wärme freigesetzt, die zuvor von den Ozeanen aufgenommen wurde. Dadurch können sich Hitzewellen, Wirbelstürme und andere Wetterextreme zusätzlich verstärken. Laut Saulo könnte der aktuelle El Niño sogar der stärkste seit 1950 werden.

Bereits über 1.000 Hitzetote in Österreich

Wie dramatisch die Folgen bereits sind, zeigen aktuelle Zahlen. Nach vorläufigen Schätzungen verursachten Hitzewellen, Trockenheit und Waldbrände heuer in Europa mehr als 30.000 zusätzliche Todesfälle.

Auch Österreich ist betroffen: Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden im Sommer 2026 erstmals mehr als 1.000 Hitzetote verzeichnet.

Weltweit sorgten Wetterextreme ebenfalls für verheerende Folgen. Im April waren in Indien rund 146,5 Millionen Menschen von extremer Hitze betroffen. Im August kamen bei einem Gletscherabbruch und einer anschließenden Sturzflut im Himalaya mehr als 1.300 Menschen ums Leben.

Erde kratzt an der 1,5-Grad-Grenze

Der neue WMO-Klimabericht zeigt, wie stark sich die Erde bereits erwärmt hat. Die vergangenen zwölf Jahre waren die zwölf wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Die letzten vier Jahre waren sogar die vier heißesten überhaupt.

Von Jänner bis September 2026 lag die globale Durchschnittstemperatur rund 1,47 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Wegen der statistischen Unsicherheit könnte die 1,5-Grad-Marke bereits überschritten worden sein.

Auch die Weltmeere liefern alarmierende Zahlen: Der globale Meeresspiegel erreichte heuer einen neuen Höchststand. Gleichzeitig verloren die Gletscher weltweit allein 2025 mehr als 400 Milliarden Tonnen Eis.

UNO warnt vor 2,8 Grad Erwärmung

In Antalya beraten nun Vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über weitere Maßnahmen gegen die Klimakrise.

Mit dem Pariser Klimaabkommen hatten sich die Staaten 2015 darauf verständigt, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch mit der derzeitigen Klimapolitik steuert die Welt laut UNO auf einen Temperaturanstieg von rund 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu.

Österreich hat das 1,5-Grad-Ziel ohnehin längst überschritten. Hierzulande ist die Durchschnittstemperatur seit der vorindustriellen Zeit bereits um rund 3,1 Grad gestiegen.

Guterres fordert deshalb eine raschere Senkung der Treibhausgasemissionen, eine beschleunigte Abkehr von Öl, Gas und Kohle sowie mehr finanzielle Unterstützung für besonders gefährdete Staaten.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders brisant: Sollte 2027 tatsächlich das heißeste Jahr seit Beginn der Messungen werden, könnte die ohnehin beispiellose Serie globaler Temperaturrekorde weitergehen.