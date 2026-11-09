i In Brandenburg lassen Red Bull und Rauch derzeit 17 Hektar Wald roden. IMAGO/imagebroker Erste Bäume gefällt Red Bull lässt 17 Hektar Wald für neues Dosenwerk roden Für ein neues Dosenwerk von Red Bull müssen in Deutschland 17 Hektar Wald weichen. Umweltschützer laufen Sturm, die ersten Bäume sind bereits gefällt. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 07:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für den Ausbau einer Fabrik von Red Bull und dem Getränkehersteller Rauch in Baruth/Mark, rund 50 Kilometer südlich von Berlin, müssen insgesamt 17 Hektar Kiefernwald weichen. Die Rodungsarbeiten haben laut "rbb24" bereits am Montag (2. November) begonnen. Am Sonntag versammelten sich rund 30 Umweltschützer auf einer bereits abgeholzten Fläche, um gegen das Millionenprojekt zu protestieren.

Zu der Aktion hatte die Bürgerinitiative "Ressourcenbündnis Baruth" aufgerufen. Besonders kritisch sehen die Gegner, dass das neue Dosenwerk in einem Wasserschutzgebiet entstehen soll. Eine Fabrik, in der Aluminium und chemische Stoffe verarbeitet werden, habe dort nichts verloren, kritisierte Petra Liesenfeld von der Initiative.

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Angst um das Grundwasser

Neben der Abholzung sorgt vor allem der Wasserverbrauch der geplanten Fabrik für Sorgen. Umweltschützer befürchten, dass die Erweiterung zu einer Verknappung des Grundwassers führen könnte.

Auch das Tempo der Rodungen stößt auf Kritik. Die Bürgerinitiative wirft Red Bull vor, mit dem raschen Beginn der Arbeiten die Bedenken der Bevölkerung und der Naturschutzverbände zu ignorieren.

Der Umweltverband Grüne Liga versucht deshalb, das Projekt auf juristischem Weg zu stoppen. Ein Antrag, mit dem die Rodungen vorläufig verhindert werden sollten, wurde vom Oberverwaltungsgericht allerdings abgelehnt. Über einen weiteren Eilantrag gegen den aktuellen Bebauungsplan ist noch nicht endgültig entschieden.

Red Bull verspricht Ausgleich auf riesiger Fläche

Die beiden Getränkehersteller verteidigen ihre Ausbaupläne. Laut Projektkoordinator Björn Hofbauer sollen die Eingriffe in die Natur durch neue Wald- und Grünflächen ausgeglichen werden.

Diese sollen insgesamt sechsmal so groß sein wie die gerodete Fläche. 98 Prozent davon würden sich im direkten Umland von Baruth befinden. Bislang ist die Rodung allerdings erst für eine Teilfläche von rund 8,4 Hektar genehmigt.

Red Bull und Rauch wollen mit der Erweiterung ihre Produktion deutlich steigern. Künftig sollen die Getränkedosen nicht mehr nur am Standort befüllt, sondern auch direkt dort hergestellt werden.

Hunderte neue Arbeitsplätze geplant

Schon jetzt laufen in Baruth mehr als 400.000 Dosen und über 100.000 PET-Flaschen pro Stunde vom Band. Für den Ausbau ist eine Investition in dreistelliger Millionenhöhe vorgesehen. Nach der Erweiterung könnten bis zu 600 Menschen am Standort arbeiten, doppelt so viele wie derzeit.

Während Red Bull auf mehr Produktion und neue Arbeitsplätze setzt, kämpfen die Umweltschützer weiter um den Wald. Ob der aktuelle Bebauungsplan vor Gericht hält, ist noch offen. Die ersten Bäume sind jedenfalls bereits gefallen.