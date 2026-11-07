i Domen Prevc GEPA pictures Folgt seinen Idolen Red Bull sichert sich Deal mit Weltcup-Dominator Der slowenische Skisprung-Star Domen Prevc wird in Zukunft von der österreichischen Firma Red Bull gesponsert. Von Sport Heute 07.11.2026, 13:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skisprung-Dominator Domen Prevc startet mit einem neuen Sponsor in die kommende Weltcup-Saison! Der 27-jährige Slowene gehört ab sofort zur Red-Bull-Familie und wird künftig mit dem berühmten Bullen-Helm über die Schanzen fliegen.

Für Prevc geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. Schon als junger Skispringer blickte er zu den österreichischen Legenden Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer auf, die ebenfalls mit dem Red-Bull-Helm unterwegs waren.

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"Diese Jungs mit dem Red-Bull-Helm, die waren einfach wirklich gut. Du weißt, die Jungs, die einen Red-Bull-Helm tragen, sind einfach die Besten, die es gibt", schwärmte der Slowene im Interview mit "skispringen.com".

Mit seinem Wechsel schließt sich Prevc einer prominenten Gruppe an. Auch die ÖSV-Adler Daniel Tschofenig und Stephan Embacher stehen bei Red Bull unter Vertrag. Von der Zusammenarbeit zeigt sich der Slowene bereits begeistert.

"Wenn man dann anfängt, mit ihnen zusammenzuarbeiten, gibt es keine Grenzen. Sie bieten dir alles, was sie können", erklärte Prevc.

Eigentlich hätte der Deal bereits im vergangenen Jahr über die Bühne gehen sollen. Damals stand allerdings noch ein Vertrag mit dem bisherigen Sponsor Gorenje im Weg. Nachdem dieser ausgelaufen ist, war der Weg für die Zusammenarbeit mit Red Bull frei.

Seinen ersten Auftritt mit dem neuen Helm wird Prevc beim Weltcup-Auftakt von 20. bis 22. November in Lillehammer absolvieren.

Sportlich hat sich der 27-Jährige für den kommenden WM-Winter klare Ziele gesetzt. "Wenn wir von Ergebnissen sprechen, möchte ich zu Beginn in die Top Ten springen. Wenn die Ergebnisse stabil sind, kann ich von dort aus die Top drei anvisieren. Und das jedes Wochenende. Das ist das Hauptziel", stellte der Slowene klar.