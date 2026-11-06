i Ski-Superstar Lindsey Vonn überrascht mit eineR Ankündigung. Imago Images, Instagram "Künftig werde ich..." Verliebte Vonn macht plötzlich eine Ankündigung Ski-Superstar Lindsey Vonn im absoluten Liebes-Glück. Die US-Amerikanerin schwärmt von ihrem Partner, machte dann aber eine Ankündigung. Von Sport Heute 06.11.2026, 10:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lindsey Vonn ist wieder frisch verliebt! Die 42-jährige US-Ski-Legende schwebt mit dem französischen Skirennläufer Matthieu Bailet (30) auf Wolke sieben. Jetzt spricht die Olympiasiegerin erstmals ausführlicher über ihre neue Beziehung – und verrät, warum sie ihr Liebesglück künftig lieber privat halten möchte.

Am Rande der CFDA Fashion Awards in New York kam Vonn gegenüber dem US-Magazin "People" regelrecht ins Schwärmen. "Er ist ein großartiger Freund. Er ist großartig, und ich wollte das teilen", erklärte die ehemalige Speed-Queen. Seit Ende September ist die Beziehung der beiden Skisportler offiziell.

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Vonn-Ankündigung: "Künftig werde ich..."

Damals hatte Vonn ihre Fans mit romantischen Urlaubsfotos auf Instagram überrascht. Auf einem Schnappschuss küsste sie ihren um zwölf Jahre jüngeren Freund in einem Pool vor einer traumhaften Bergkulisse. Weitere Bilder zeigten das Paar eng umschlungen am Meer und gemeinsam in einer Hängematte.

Doch so verliebt sich die US-Amerikanerin auch zeigt, künftig will sie ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. "Die Leute wissen jetzt, dass ich mit jemandem zusammen und glücklich bin, aber künftig werde ich nicht mehr preisgeben", stellte Vonn klar. Früher sei ihr die Balance zwischen Privatsphäre und öffentlichen Einblicken nicht immer gelungen. "Heute versuche ich, ein gutes Gleichgewicht zu finden."

Die Partner von Lindsey Vonn i ?

Bailet und Vonn als Ski-Traumpaar

Ihr neuer Partner kennt das Leben im Ski-Zirkus bestens. Bailet feierte 2016 sein Weltcup-Debüt, gewann im selben Jahr Junioren-WM-Gold im Super-G und nahm unter anderem an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil. Vonn selbst zählt mit Olympia-Gold, zwei WM-Titeln und vier Gesamtweltcupsiegen zu den erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Geschichte.

Sportlich steht die 42-Jährige allerdings weiterhin vor großen Herausforderungen. Nach ihrer schweren Verletzung bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina ist Vonn noch nicht wieder vollständig fit. In den kommenden Tagen soll eine weitere Operation folgen. Privat hat die Ski-Ikone mit Bailet jedenfalls einen neuen Partner an ihrer Seite gefunden.