i Die Levi Black Piste im hohen Norden Finnlands. Instagram Video zeigt es Hier sollen in einer Woche Ski-Weltcuprennen steigen Über diesen Hang sollen in einer Woche die besten Weltcupläufer der Welt fahren. Eigentlich kaum vorstellbar. Doch nun gab es Grünes Licht. Von Sport Heute 05.11.2026, 12:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Den Ski-Weltcuprennen in Levi steht nichts mehr im Weg! Die offizielle Schneekontrolle des Internationalen Skiverbandes FIS ist am Donnerstag positiv ausgefallen. Damit können die ersten Slaloms der neuen Weltcup-Saison wie geplant am 14. und 15. November in Finnland stattfinden. Zuerst sind die Frauen dran, am Tag darauf folgen die Männer.

Doch aktuelle Bilder der Rennstrecke sorgen allerdings für einen ungewöhnlichen Anblick.

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Auf einem Video, das die Veranstalter in den sozialen Medien veröffentlicht haben, zieht sich die berühmte Piste "Levi Black" als schmales weißes Band den Berg hinauf. Rundherum ist von einer winterlichen Schneelandschaft kaum etwas zu sehen. Dass hier schon in gut einer Woche die besten Slalom-Asse der Welt um Hundertstelsekunden kämpfen sollen, ist nur schwer vorstellbar.

In dem Video ist etwa zu sehen, wie Pistengeräte den Schnee auf der Strecke verteilen, einzelne Passagen noch gänzlich grün sind. Genauso wie die Waldlandschaft im hohen Norden Finnlands rundherum.

Für die Verantwortlichen ist die Situation dennoch kein Hindernis. Die FIS bestätigte nach ihrer Schneekontrolle am 5. November offiziell die Durchführung beider Rennen. Auf der Piste laufen unterdessen die letzten Vorbereitungen.

Den Auftakt machen am Samstag, dem 14. November, die Frauen. Einen Tag später, am Sonntag, sind die Männer an der Reihe. Trotz der weitgehend schneefreien Umgebung steht dem zweiten Weltcup-Wochenende des Winters damit nichts mehr im Weg. Wohl auch, weil die Temperaturen helfen. Aktuell gibt es in Lappland nur zarte Plusgrade, in der nächsten Woche kommt dann Dauerfrost mit bis zu -10 Grad Celsius in der Nacht.