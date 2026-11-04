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2027 herrscht in Sölden Geisterstimmung.
2027 herrscht in Sölden Geisterstimmung.
GEPA, Reuters
Später Termin 2027

Ski-Weltcup-Start in Sölden erst zu Halloween

Der Termin für den Weltcup-Auftakt 2027 steht fest. Am 30. und 31. November geht es in Sölden um Riesentorlauf-Punkte.
Von Sport Heute
04.11.2026, 12:18
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Der Ski-Weltcup wird traditionell am Rettenbachferner in Sölden eröffnet. Das wird auch 2027 so sein. Aber: Der Termin wandert eine Woche nach hinten.

Skisprung-Legende greift mit 45 noch einmal an

Während heuer am 24. und 25. Oktober um die ersten Punkte gecarvt wurde, ist im nächsten Winter das Wochenende 30./31. Oktober für das Ski-Spektakel reserviert. Sprich: Der Riesentorlauf-Klassiker wird zur gigantischen Halloween-Party. Rund 30.000 Fans pilgerten heuer ins Ötztal.

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    Ob Sölden – wie erhofft – auch zwei Super-G-Rennen bekommt, ist noch offen. Die FIS hält ihren Kalender noch geheim. Ein Umstand, der ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher sauer aufstößt.

    Braathen: "Fühlt sich wie ein Geschenk des Himmels an"

    "Wir wollen möglichst zeitnah einen kompakten Kalender, da ist die FIS gefordert", zitiert die "Tiroler Tageszeitung" den Olympiasieger.

    Heuer triumphierte in Sölden bei den Damen die US-Amerikanerin Paula Moltzan. Bei den Herren schlug Lucas Pinheiro Braathen zu.

    Der Weltcup wird am 14 und 15. November mit einem Slalom-Wochenende im finnischen Levi fortgesetzt.

    red, 04.11.2026, 12:18
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