i Iva Moric trauert um ihre an Krebs verstorbene Mutter. "screenshot! instagram" "Herz sucht überall nach dir" Wintersport-Juwel trauert um verstorbene Mutter Wochen vor dem Start der Biathlon-Saison muss Iva Moric einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihre Mutter verstarb nach schwerer Krankheit. Von Sport Heute 02.11.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Biathletin Iva Moric trauert um ihre Mutter Mirela, die am 28. Oktober nach einer Krebserkrankung verstorben ist. Die ehemalige deutsche Nachwuchshoffnung machte den Verlust nun auf Instagram öffentlich. Mit persönlichen Erinnerungen und gemeinsamen Fotos verabschiedet sich die 22-Jährige von ihrem wichtigsten Menschen.

Besonders bewegend: Moric hielt im Moment des Todes ihrer Mutter ihre Armbanduhr an. Die Zeiger stehen seither auf 9.08 Uhr – dem Zeitpunkt, an dem sie Abschied nehmen musste.

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"Auf Wiedersehen, Mama. Am 28.10.26 um 9:08 Uhr ist meine wundervolle Mama an einen besseren Ort gegangen. In dieser Minute habe ich die Uhr an meinem Handgelenk angehalten, damit diese Tragödie nicht einfach so vorübergeht, als wäre nichts geschehen. Denn in diesem Moment kam so viel mehr zum Stillstand als dein Herz und meine Uhr", schreibt die Wintersportlerin.

"Mein Vorbild, meine beste Freundin"

Ihre Mutter war für Moric weit mehr als eine wichtige Bezugsperson. Schon seit ihrer Kindheit verband die beiden eine besonders enge Beziehung. Mirela begleitete ihre Tochter durchs Leben und gab ihr stets das Gefühl, auf ihre Unterstützung zählen zu können.

"Ein Teil meines Herzens blieb zusammen mit deinem stehen, Mama", schreibt die Biathletin.

Wie groß die Lücke ist, die ihre Mutter hinterlässt, wird in weiteren Zeilen deutlich: "Du warst alles für mich: mein Vorbild, meine Mama, meine beste Freundin, mein liebster Mensch auf der Welt – und jetzt bist du nicht mehr da. Ich kann es immer noch nicht glauben. Mein Herz sucht überall nach dir, und es wird in all den zukünftigen Momenten nach dir suchen, auf die wir uns gemeinsam gefreut haben und die uns nun genommen wurden."

Emotionaler Abschied kurz vor Saisonstart

Neben ihren Worten veröffentlicht die 22-Jährige mehrere Erinnerungsfotos. Auch ein Holzkreuz, umgeben von bunten Blumen, ist auf den Bildern zu sehen.

Zum Abschluss richtet Moric noch einmal persönliche Worte an ihre verstorbene Mutter: "Mama, ich werde dich bei mir tragen – in meinem Lachen, in meiner Stärke und in allem, was du mir beigebracht hast… Ich werde dich niemals vergessen, noch werde ich dieses Bild von deinem letzten Moment und deinem sanften Gesicht unter meiner Handfläche auslöschen können, bevor sie dich in weiße Seide gehüllt haben, meine kleine Fee."