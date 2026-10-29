i Nick Swaney und Paul Huber von den Graz99ers GEPA pictures Eishockey-Eskalation 99ers ziehen nach Streik mit Graz aus der Stadt aus Der Sponsorenstreit in Graz hat Konsequenzen! Eishockey-Meister Graz99ers macht seine Drohung wahr und verlegt ein Heimspiel nach Kapfenberg. Von Sport Heute 29.10.2026, 17:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt wird es ernst im Streit zwischen den Graz99ers und der Stadt Graz! Der amtierende Meister der ICE Hockey League wird sein Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg am 21. November nicht im Merkur Eisstadion austragen. Stattdessen weichen die Steirer in die Stadthalle Kapfenberg aus.

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Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, ist der ungewöhnliche Umzug bereits mit allen Beteiligten abgestimmt. Die Liga gab am Mittwoch grünes Licht, am Donnerstag folgte die Zustimmung aus Kapfenberg. Die dortige Stadthalle ist vom internationalen Eishockeyverband IIHF zertifiziert.

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Hintergrund sind die angekündigten Kürzungen von Förderungen und Sponsorengeldern durch die Stadt Graz und die Holding Graz. Davon sind neben den 99ers auch die Fußball-Bundesligisten Sturm Graz und GAK betroffen. Alle drei Vereine hatten die Sparmaßnahmen bereits gemeinsam kritisiert und weitere Schritte angekündigt.

99ers-Präsident Herbert Jerich hatte vor knapp zwei Wochen sogar mit einem Auszug aus Graz gedroht. Nun folgen den Worten Taten. Mit der Verlegung nach Kapfenberg setzt der Eishockey-Meister ein deutliches Zeichen im Streit um die finanzielle Unterstützung.