i Lindsey Vonn GEPA/Instagram Nach Verletzungsdrama "Mental schwer" – Ski-Star Vonn über Leidenszeit Lindsey Vonn steht nach ihrer bei Olympia erlittenen Verletzung vor der nächsten Operation. Von Sport Heute 28.10.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Leidenszeit von Lindsey Vonn geht weiter! Die ehemalige Ski-Queen steht nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Italien vor der nächsten Operation. Auf Instagram gibt die 42-jährige US-Amerikanerin nun einen emotionalen Einblick in ihre Gefühlswelt.

"Hart arbeiten und die Momente genießen, die ich kann. Es sind weniger als zwei Wochen bis zur Operation", schreibt Vonn zu einer Reihe von Schnappschüssen auf Instagram.

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Die bevorstehende Operation macht der vierfachen Gesamtweltcupsiegerin auch psychisch zu schaffen. "Es ist mental schwer, ich werde nicht lügen, aber Chance hilft mir, im Hier und Jetzt zu bleiben", erklärt die US-Amerikanerin. Mit Chance meint sie ihren geliebten Hund, der ihr in dieser schwierigen Zeit Kraft gibt.

Bei dem Eingriff soll das Metall aus ihrem verletzten Bein entfernt und das gerissene Kreuzband operiert werden. Anschließend wartet auf die ehemalige Speed-Queen eine weitere rund neunmonatige Reha.

Vonn war im Februar bei der Olympia-Abfahrt in Italien schwer gestürzt und hatte sich einen komplizierten Bruch des linken Schienbeins zugezogen. Seitdem musste sich die US-Amerikanerin bereits mehreren Operationen unterziehen.

Trotz der schweren Verletzungen will die 42-Jährige ihre Skier noch nicht endgültig an den Nagel hängen. Vonn kündigte bereits an, auf jeden Fall wieder Ski fahren zu wollen. Ob sie allerdings noch einmal im Weltcup an den Start gehen wird, ist weiterhin unklar. Eine mögliche Rückkehr in den Rennsport wäre frühestens in der Saison 2027/28 denkbar.