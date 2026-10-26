Kollege von Österreich-Star für Blut-Biss gesperrt

Unglaubliche Szenen in der finnischen Eishockey-Liga! Lukas Wernblom, Teamkollege des Österreichers Lukas Haudum bei TPS Turku, sorgt mit einer Biss-Attacke für einen handfesten Skandal. Der Schwede muss nach dem Vorfall gegen Rauman Lukko sechs Spiele zuschauen.
Passiert ist die Attacke bereits nach knapp acht Minuten. Während einer Rudelbildung geraten Wernblom und Gegenspieler Peetro Seppälä aneinander. Der TPS-Profi nimmt seinen Kontrahenten in einen Würgegriff. Als dieser versucht, sich mit der Hand im Gesicht des Schweden zu befreien, schnappt Wernblom zu.
Die Folgen sind schmerzhaft: Seppälä soll durch den Biss eine blutende Verletzung im Bereich des Fingernagels erlitten haben. Die Schiedsrichter reagieren sofort und schicken Wernblom mit einer Fünf-Minuten-Strafe samt Spieldauer-Disziplinarstrafe vorzeitig vom Eis.
Damit ist die Angelegenheit allerdings noch nicht erledigt. Die Disziplinarkommission der finnischen Liiga beschäftigt sich mit dem Vorfall und verhängt eine zusätzliche Sperre von sechs Spielen – es ist dort der historisch erste Fall dieser Art.