i Lukas Haudum (Nummer 97) beim Torjubel mit Kollege Lukas Wernblom (Nummer 49). Wernblom fehlt seinem Team nun länger nach dem Biss-Eklat IMAGO/All Over Press Finland Eishockey-Eklat Kollege von Österreich-Star für Blut-Biss gesperrt Biss-Eklat im finnischen Eishockey! Ein Kollege von ÖEHV-Legionär Lukas Haudum beißt seinem Gegner in den Finger und wird für sechs Spiele gesperrt. Von Sport Heute 26.10.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaubliche Szenen in der finnischen Eishockey-Liga! Lukas Wernblom, Teamkollege des Österreichers Lukas Haudum bei TPS Turku, sorgt mit einer Biss-Attacke für einen handfesten Skandal. Der Schwede muss nach dem Vorfall gegen Rauman Lukko sechs Spiele zuschauen.

Passiert ist die Attacke bereits nach knapp acht Minuten. Während einer Rudelbildung geraten Wernblom und Gegenspieler Peetro Seppälä aneinander. Der TPS-Profi nimmt seinen Kontrahenten in einen Würgegriff. Als dieser versucht, sich mit der Hand im Gesicht des Schweden zu befreien, schnappt Wernblom zu.

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Die Folgen sind schmerzhaft: Seppälä soll durch den Biss eine blutende Verletzung im Bereich des Fingernagels erlitten haben. Die Schiedsrichter reagieren sofort und schicken Wernblom mit einer Fünf-Minuten-Strafe samt Spieldauer-Disziplinarstrafe vorzeitig vom Eis.

Damit ist die Angelegenheit allerdings noch nicht erledigt. Die Disziplinarkommission der finnischen Liiga beschäftigt sich mit dem Vorfall und verhängt eine zusätzliche Sperre von sechs Spielen – es ist dort der historisch erste Fall dieser Art.