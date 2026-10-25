i Lucas Pinheiro Braathen GEPA pictures Inserts spalten die Fans Neue Ski-Zeiten sorgen beim ORF-Sehern für Diskussionen Am ersten Ski-Wochenende der neuen Saison feierten auch neue TV-Inserts ihre Premiere. Nicht überall kommen sie gut an. Von Sport Heute 25.10.2026, 14:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Ski-Fans müssen nach dem Sölden-Auftakt auf das erste ÖSV-Stockerl im neuen Weltcup-Winter warten. Bei den Frauen feierte die US-Amerikanerin Paula Moltzan am Samstag den Sieg im Riesenslalom, tags darauf macht es ihr der Neo-Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen bei den Männern nach.

Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

Stefan Brennsteiner vergibt seinen dritten Platz zur Halbzeit. Topstar Marco Schwarz fällt am Sonntag ebenso aus, wie Julia Scheib am Vortag bei den Damen.

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Für Diskussionsstoff sorgen am Auftaktwochenende aber nicht nur die durchwachsenen Ergebnisse der heimischen Athleten. Der Skisport ist im ungewohnten Gewand ins TV zurückgekehrt: Die Zeiten-Inserts am rechten und unteren Bildrand kommen nicht bei allen gut an.

So gab es dieses Wochenende Wortmeldungen und Screenshots von Zusehern in den sozialen Medien, die über kaum lesbare Zahlen klagten. Und tatsächlich: Auf einigen davon sind die grünen Zeiteinblendungen, die den Vorsprung in den Teilbereichen darstellen, kaum lesbar.

Zum Vergleich: Die neuen Inserts in der Übertragung auf ORF On ORF

Das Problem dürfte in den meisten Fällen bei den Hardware-Einstellungen liegen – sprich: bei den Farbeinstellungen des TV-Geräts selbst. Im Livestream des ORF und bei gut abgestimmter Sättigung am modernen Fernseher sind die grünen und roten Zahlen deutlich besser zu erkennen. Das legt nahe: Die Neuerung dürfte empfindlicher auf unterschiedliche Sättigungs-Einstellungen reagieren als die gewohnten Zahlen.

ORF-Kommentator Oliver Polzer sprach die neuen Inserts in Lauf 1 des Herren-Rennens sogar direkt an, sprach von einer Neuerung der FIS.