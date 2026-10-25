i Marco Schwarz GEPA pictures Bitterer Fehlstart Sölden-Drama! Schwarz scheidet nach zwölf Sekunden aus ÖSV-Superstar Marco Schwarz legte einen Fehlstart in die neue Saison hin. Sein Sölden-Rennen endet noch vor der ersten Zwischenzeit. Von Sport Heute 25.10.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag erwischte es Julia Scheib im Riesentorlauf der Frauen, am Sonntag schied mit Marco Schwarz auch der große Star der Männer früh aus. Die ÖSV-Superstars konnten am ersten Weltcup-Wochenende der neuen Ski-Saison nicht anschreiben.

Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

Schwarz ging mit Nummer 3 als größter Hoffnungsträger auf ein erstes Erfolgserlebnis der österreichischen Fans ins Rennen, kam aber nicht einmal bis zur ersten Zwischenzeit.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Im Steilhang rutschte der Kärntner in einer steilen Linkskurve auf Bindung und Skischuh aus. Zwar konnte "Blacky" einen heftigen Sturz wie jenen von Scheib am Vortag vermeiden. Als Schwarz wieder Grip fand, ging sich das nächste Tor aber nicht mehr aus.

Schwarz über sein Aus: "Sehr schade, ich kann jetzt nach vier Toren sehr wenig sagen. Sehr bitterer Start, aber es gibt Schlimmeres. Die ganze Saison liegt vor mir."

Ausfall nach nur zwölf Fahrsekunden!

Die Enttäuschung stand Schwarz und seinem Fanclub im Zielbereich ins Gesicht geschrieben. Wichtig: Er kam ohne blaue Flecken davon.

Entwarnung gab es am Sonntag übrigens auch bei Scheib, die nach ihrem Sturz über Kniebeschwerden geklagt hatte. Auch das Aushängeschild der Technikerinnen blieb von Verletzungen verschont.