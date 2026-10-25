Startseite Sport Ski
Marco Schwarz
Marco Schwarz
GEPA pictures
Bitterer Fehlstart

Sölden-Drama! Schwarz scheidet nach zwölf Sekunden aus

ÖSV-Superstar Marco Schwarz legte einen Fehlstart in die neue Saison hin. Sein Sölden-Rennen endet noch vor der ersten Zwischenzeit.
Von Sport Heute
25.10.2026, 10:24
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am Samstag erwischte es Julia Scheib im Riesentorlauf der Frauen, am Sonntag schied mit Marco Schwarz auch der große Star der Männer früh aus. Die ÖSV-Superstars konnten am ersten Weltcup-Wochenende der neuen Ski-Saison nicht anschreiben.

Hier geht's zum Liveticker des Herren-RTL

Schwarz ging mit Nummer 3 als größter Hoffnungsträger auf ein erstes Erfolgserlebnis der österreichischen Fans ins Rennen, kam aber nicht einmal bis zur ersten Zwischenzeit.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Im Steilhang rutschte der Kärntner in einer steilen Linkskurve auf Bindung und Skischuh aus. Zwar konnte "Blacky" einen heftigen Sturz wie jenen von Scheib am Vortag vermeiden. Als Schwarz wieder Grip fand, ging sich das nächste Tor aber nicht mehr aus.

Schwarz über sein Aus: "Sehr schade, ich kann jetzt nach vier Toren sehr wenig sagen. Sehr bitterer Start, aber es gibt Schlimmeres. Die ganze Saison liegt vor mir."

Ausfall nach nur zwölf Fahrsekunden!

Die Enttäuschung stand Schwarz und seinem Fanclub im Zielbereich ins Gesicht geschrieben. Wichtig: Er kam ohne blaue Flecken davon.

Entwarnung gab es am Sonntag übrigens auch bei Scheib, die nach ihrem Sturz über Kniebeschwerden geklagt hatte. Auch das Aushängeschild der Technikerinnen blieb von Verletzungen verschont.

red, Akt. 25.10.2026, 10:49, 25.10.2026, 10:24
Mehr zum Thema
Marco Schwarz Julia Scheib Sölden Ski Alpin

Weiterlesen

Weitere Storys
Ski-Weltcup Riesentorlauf ÖSV
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote