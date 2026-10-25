i Lucas Pinheiro Braathen hat Großes vor. GEPA Ski-Start in Sölden Braathen: "Fühlt sich wie ein Geschenk des Himmels an" Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen bereitete sich am Surfbrett auf Sölden vor. Am Sonntag geht der Brasilianer als Mitfavorit an den Start. Von Sport Heute 25.10.2026, 06:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor wenigen Monaten schrieb Lucas Pinheiro Braathen doppelte Ski-Geschichte. Als erster Brasilianer eroberte er Olympisches Riesentorlauf-Gold – und schnappte Gigant Marco Odermatt im letzten Rennen die kleine Kristallkugel weg.

"Aus den Erfolgen schöpfe ich Selbstvertrauen für alles, was vor mir liegt", sagt der 26-Jährige vor dem Saison-Start in Sölden (Sonntag, 10/13 Uhr). Sein verwegenes Ziel: "Ich will den Gesamtweltcup gewinnen."

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Im Sommer ging Braathen, der seinen Vertrag mit Ausrüster Atomic bis 2030 verlängerte, neue Wege. Der Ex-Norweger übersiedelte nach Rio, lebte mit Freundin Isadora Cruz zusammen. "Ich war jeden Tag am Strand, war viel surfen. Es fühlte sich wie ein Geschenk des Universums an."

Auf der Piste nimmt Braathen heuer den Super-G in sein Programm auf. "Um gegen Marco um die Kugel kämpfen zu können, brauche ich diese dritte Disziplin. Ich mehr Speed trainiert, habe einiges umgestellt."

Zum ersten direkten Duell zwischen Braathen und Odermatt kommt es bereits am 25. Oktober – beim traditionellen Weltcup-Auftakt-Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner.