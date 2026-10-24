i Paula Moltzan ORF Triumph im ersten Rennen "Bestes Team!": Erster Damen-Sieg für Hirscher-Ski Paula Moltzan gewinnt erstmals in ihrer Karriere ein Rennen im Weltcup, dabei dankt sie auch dem Team von "Van Deer". Von Sport Heute 24.10.2026, 14:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erster Sieg im ersten Rennen für Van Deer im Frauen-Skisport!

Paula Moltzan gewinnt zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Rennen im Weltcup. Das US-Girl kann den Riesentorlauf von Sölden gewinnen und jubelt mit 32 Jahren erstmals auf dem obersten Treppchen des Podiums.

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Im Interview mit dem ORF nach dem Rennen sprach sie von einem "erfüllten Lebenstraum". Aber nicht nur ihre harte Arbeit hat sich ausgezahlt, sondern auch die ihres neuen Ski-Ausstatters "Van Deer", der Marke von Marcel Hirscher. Im Sommer ist Moltzan zum Team von Marcel Hirscher gewechselt.

"Man muss groß träumen und es einfach passieren lassen. Ich habe das beste Team von Van Deer und die haben den ganzen Sommer hart gearbeitet und jetzt passiert das alles", zeigt sich Moltzan glücklich nach dem Rennen.

Auch ORF-Expertin Marlies Raich lobt Moltzan und Van Deer: "Das ist ein Jackpot, besser kann man die Geschichte für Van Deer nicht schreiben. Mal schauen, wie es weitergeht."