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Julia Scheib sorgte für eine Schrecksekunde.
Julia Scheib sorgte für eine Schrecksekunde.
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Wild abgeflogen

Sorge um ÖSV-Star Scheib! Spektakulärer Sturz

Julia Scheib stürzte auf spektakuläre Art und Weise und sorgt für eine Schrecksekunde in Sölden.
Von Sport Heute
24.10.2026, 10:35
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Julia Scheib ging als große Gejagte in den Riesentorlauf von Sölden, doch das Rennen ging für die Steirerin in eine andere Richtung. Bereits nach 30 Sekunden war ihr Arbeitstag wieder vorbei.

Nach der zweiten Zwischenzeit lag sie zwar in Führung, doch dann rutschte sie auf dem Innenski aus und wurde ausgehebelt. Die Stimmung im Ziel war danach dementsprechend schlecht.

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    Nach einigen bangen Momenten, in denen man nicht wusste, ob und wie schwer sich Scheib verletzt hatte, können die Fans aufatmen. Scheib konnte selbstständig ins Ziel fahren und eine schlimmere Verletzung auf den ersten Blick vermeiden.

    red, Akt. 24.10.2026, 10:42, 24.10.2026, 10:35
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