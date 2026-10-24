i Ski-Star Lindsey Vonn. Reuters Via Insta verraten Nächste OP bei Ski-Superstar Lindsey Vonn Lindsey Vonn muss sich erneut unters Messer legen. Auf Instagram postete die Ski-Queen Trainingsbilder und verriet einen Eingriff in gut zwei Wochen. Von Sport Heute 24.10.2026, 08:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Leidensweg von Ski-Queen Lindsey Vonn (42) geht weiter! Während am Wochenende in Sölden die neue Weltcup-Saison mit Riesentorläufen von Frauen und Männern beginnt, bereitet sich die US-Amerikanerin auf den nächsten operativen Eingriff vor. Doch die vierfache Gesamtweltcupsiegerin denkt weiterhin an ein Comeback.

In den sozialen Medien gibt Vonn neue Einblicke in ihren harten Kampf zurück zur völligen Genesung. In zweieinhalb Wochen müsse sie erneut operiert werden, verrät die US-Amerikanerin. Bis dahin will sie ihren Körper so gut wie möglich auf den Eingriff vorbereiten.

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Noch eine OP

Auf veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie die Speed-Queen im Kraftraum schwitzt. Vonn macht Kniebeugen und sogar leichte Sprünge. Ihr Ziel: möglichst viel Muskelmasse aufbauen, damit nach der Operation noch genügend Kraft übrig bleibt.

Der Hintergrund ist dramatisch. Bei der Olympia-Abfahrt in Cortina war Vonn im Februar schwer gestürzt und hatte sich einen komplizierten Bruch des linken Schienbeins sowie weitere Verletzungen an Knie und Unterschenkel zugezogen. Mehrere Operationen waren bereits notwendig. Welche Operation nun folgt, ließ die 42-Jährige offen.

Ans Aufgeben denkt die US-Ski-Queen dennoch nicht. Vonn hat angekündigt, auf jeden Fall wieder Ski fahren zu wollen. Ob sie auch in den Weltcup zurückkehrt, ist allerdings offen. Frühestens in der Saison 2027/28 könnte sie wieder Rennen bestreiten. Obwohl sie im US-Kader für den kommenden Winter aufscheint, gilt ein Start in dieser Saison als nahezu ausgeschlossen.

Privat gibt es für Vonn immerhin erfreuliche Nachrichten. Zuletzt machte sie ihre Beziehung mit dem französischen Skirennläufer Matthieu Bailet (30) öffentlich. Auf Instagram zeigte sich das frisch verliebte Paar gemeinsam im Urlaub. Während die Ski-Konkurrenz in Sölden in die neue Saison startet, steht für Vonn aber vor allem eines im Mittelpunkt: der nächste Schritt auf dem langen Weg zurück.