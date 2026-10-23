i Österreichs große Riesentorlauf-Hoffnung Julia Scheib. GEPA pictures Ski-Saison startet Scheib mit der 2: Das sind die Nummer für Sölden-RTL Das lange Warten hat ein Ende. Am Samstag startet der Ski-Weltcup in die neue Saison. Das sind die Nummern für den Riesentorlauf in Sölden. Von Sport Heute 23.10.2026, 19:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alles ist angerichtet! Auf dem Rettenbachferner in Sölden steht am Samstag das erste Rennen der neuen Saison auf dem Programm. Gefahren wird traditionell ein Riesentorlauf. Und da ist Österreichs Ski-Ass Julia Scheib als Vorjahres-Siegerin und Gewinnerin der kleinen Kristallkugel die Gejagte.

Scheib hat bei der Startnummern-Auslosung am Freitagabend auch eine durchaus gute Startnummer gezogen. Die 28-jährige Steirerin wird nämlich mit Nummer zwei ins Rennen gehen. Die Ehre, die neue Saison zu eröffnen, geht derweil an die Neuseeländerin Alice Robinson.

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Dahinter folgen die weiteren Top-Läuferinnen: Sara Hector aus Schweden (3), Thea Luise Stjernesund aus Norwegen (4), sowie die beiden US-Stars Mikaela Shiffrin mit Nummer fünf und Landsfrau Paula Moltzan mit Nummer sechs. Eine der härtesten Scheib-Konkurrentinnen dürfte die Schweizerin Camille Rast werden, sie schließt die absolute Top-Gruppe mit Nummer sieben ab.

Dahinter kommen durchaus gefährliche Läuferinnen: die Talente Zrinka Ljutic aus Kroatien (9), Lara Colturi, die für Albanien fährt (10), Mina Fürst Holtmann aus Norwegen (11) oder Lara Della Mea aus Italien (12). Ebenso gefährlich: die deutsche Allrounderin Emma Aicher mit Nummer 16, Wendy Holdener aus der Schweiz (17) und Rückkehrerin Petra Vlhova aus der Slowakei (18).

Neun ÖSV-Läuferinnen am Start

Nur Scheib ist aus ÖSV-Sicht in der Top-Gruppe der besten 15 Läuferinnen vertreten. Auf die zweite rot-weiß-rote Läuferin müssen die heimischen Ski-Fans deshalb länger warten. Stephanie Brunner geht erst mit Startnummer 19 ins Rennen. Franziska Gritsch folgt noch mit der Nummer 29.

Die weiteren ÖSV-Läuferinnen: Leonie Raich startet mit Nummer 55, Natalie Falch mit Startnummer 58, Elena Riederer mit der 60, Valentina Rings-Wanner mit Nummer 63, Ricarda Haaser mit der Nummer 65 und Victoria Olivier als Letzte mit der Nummer 67.

Der erste Durchgang startet am Samstag um 10 Uhr. Der entscheidende zweite Durchgang geht dann um 13 Uhr über die Bühne.