Startseite Sport Ski
Ski-Ass Aleksander Aamodt Kilde.
Ski-Ass Aleksander Aamodt Kilde.
GEPA pictures
Aleksander Aamodt Kilde

Ski-Gigant spricht nach Drama vom Karriereende

Ski-Superstar Aleksander Aamodt Kilde hat den nächsten schweren Rückschlag erlebt. Auf dem Weg zum Comeback riss er sich die Achillessehne.
Von Sport Heute
23.10.2026, 16:31
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde (34) erlebt den nächsten schweren Rückschlag seiner Karriere. Nach einem Achillessehnenriss fällt der Norweger für die gesamte kommende Weltcup-Saison aus. Jetzt spricht der ehemalige Gesamtweltcupsieger erstmals offen über seine Gedanken an ein Karriereende.

"Natürlich habe ich darüber nachgedacht, ob ich überhaupt noch weitermachen möchte", gesteht Kilde im Interview mit "VG" und "NRK". Eine endgültige Entscheidung will der Speed-Spezialist aber noch nicht treffen. "Das ist eine Frage, auf die ich jetzt keine Antwort finden kann. Und ich möchte mich momentan auch nicht allzu sehr damit beschäftigen."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Brutaler Sturz vor dem Comeback

Am 14. Oktober war Kilde bei einem Training in Chile schwer gestürzt und hatte sich die Achillessehne gerissen. Dabei schien nach seiner langen Verletzungspause endlich wieder alles auf Schiene zu sein. "Ich war wieder zurück! Es gab überhaupt keine Zweifel daran, dass ich in dieser Saison fahren würde", erzählt der 34-Jährige.

Der Schock saß tief. "Am Anfang konnte ich es einfach nicht glauben", erinnert sich Kilde. Bereits im Jänner 2024 hatte er bei einem schweren Sturz in Wengen schwere Verletzungen an der Schulter und eine tiefe Schnittwunde am Bein erlitten. Mehrere Operationen, eine Infektion und eine langwierige Rehabilitation folgten. Nun muss er erneut ganz von vorne beginnen.

Auch interessant

"Dachte, die Leute würden sagen, ich sei verrückt"
So emotional reagiert Shiffrin auf die Kilde-Verletzung
"Es ist brutal!" – Kilde über seine Horror-Verletzung

"Dann wäre es besser, einfach aufzuhören"

Trotzdem versucht der Norweger, positiv zu bleiben. "Das Wichtigste ist jetzt, dass ich mir die Zeit nehme, die ich brauche", erklärt Kilde. Dass er noch genügend Energie für den nächsten Kampf zurück auf die Piste aufbringen kann, wertet er als gutes Zeichen. Gleichzeitig stellt er klar: "Wenn ich das nicht mehr schaffen würde, wäre es besser, einfach aufzuhören."

Während am Wochenende in Sölden die neue Weltcup-Saison beginnt, muss Kilde zuschauen. Ob er jemals wieder ein Rennen bestreiten wird, bleibt vorerst offen.

red, 23.10.2026, 16:31
Mehr zum Thema
Aleksander Aamodt Kilde Ski-Weltcup Ski Alpin Sölden

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote