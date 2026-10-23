i Im Ski-Weltcup wurden die Preisgelder nur leicht erhöht. GEPA pictures Neue Preisgelder So viel cashen Ski-Stars für einen Weltcupsieg Bald ist es so weit. Die neue Ski-Saison der Alpinen startet am 24. Oktober. Dafür wurde das Preisgeld noch einmal erhöht. Von Sport Heute 23.10.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 24. Oktober geht es wieder los. Dann startet endlich die heiß ersehnte neue Weltcup-Saison mit dem Riesentorlauf der Frauen in Sölden. Einen Tag später sind dann auch die Männer auf dem Rettenbachferner dran.

Für den Sieg erhalten die Topstars des Weltcups 100 Punkte und viel Prestige. Aber freilich auch Preisgeld. Dieses ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal leicht gestiegen. Zwar sind noch nicht alle Preisgelder eingetragen, für manche Rennen wurden die aber bereits veröffentlicht. Und daraus geht hervor: Das Minimalpreisgeld, das vom Ski-Weltverband FIS vorgegeben ist, beträgt 55.000 Euro für den Sieg. Zum Vergleich: Letzte Saison waren es noch 54.709 Euro für den Sieg gewesen.

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Für Platz zwei werden immerhin noch 25.000 Euro ausgeschüttet, Platz drei wird mit 15.000 Euro vergütet. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen Männern oder Frauen, das Minimalpreisgeld ist ident.

Platz vier bei einem Ski-Weltcuprennen bringt immerhin noch stolze 10.000 Euro, während der zehnte Platz mit 3.500 Euro entlohnt wird. Und für den 30. Platz? Da gibt es neben einem Weltcuppunkt noch 750 Euro.

Die Preisgeld-Tabelle im Ski-Weltcup. heute.at/ KI-generiert.

Kitzbühel zahlt mehr

Bei der überwiegenden Anzahl der Weltcuprennen wird das Preisgeld-Schema im kommenden Winter genau so ausschauen. Zwar sind die Preisgelder für einige Rennen noch nicht bekannt gegeben, allerdings zeichnete sich in den letzten Jahren eindeutig ab, dass meist nur die Minimalanforderung ausbezahlt wird. Hier hat es letzte Saison nur zwei Ausnahmen gegeben: den Flachau-Slalom bei den Frauen und das Hahnenkamm-Wochenende bei den Männern.

Während wir auf das Flachau-Preisgeld noch warten, ist zumindest klar, wie viel Geld die Kitzbühel-Champions mit nach Hause nehmen dürfen: beinahe das Doppelte. Der Sieg im Super-G, in der Abfahrt oder im Slalom bringt jeweils 101.000 Euro – das ist dieselbe Summe wie vor einem Jahr. Für Platz zwei werden 51.000 Euro ausbezahlt, Rang drei erhält 26.000 Euro und Platz vier immerhin 18.500 Euro. Der Zehnte bekommt jeweils 9.500 Euro und für Platz 30 gibt es noch 2.500 Euro.