i Lindsey Vonn Instagram / thevonncollective Ski-Star als Model Vonn lässt Fans mit neuem Shooting ausflippen Lindsey Vonn sorgt mit neuen Fotos für Aufsehen. Die 42-jährige Ski-Queen präsentiert ihre Mode-Kollektion und zeigt sich dabei sogar oben ohne. Von Sport Heute 21.10.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lindsey Vonn macht nicht nur auf der Skipiste eine gute Figur! Die US-Amerikanerin überrascht ihre Fans auf Instagram mit einer neuen Bilderserie. Darauf präsentiert die 42-Jährige ihre aktuelle Mode-Kollektion – und zeigt sich bei einem der Fotos besonders freizügig.

Die Partner von Lindsey Vonn i ?

Für die Aufnahmen schlüpft Vonn selbst in die Rolle des Models. Dabei stellt sie verschiedene Kleidungsstücke ihrer eigenen Marke vor, die vor allem auf Wintermode und Outfits für den Wintersport setzt. Auf einem Bild posiert die ehemalige Abfahrts-Dominatorin sogar oben ohne.

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"Für den Berg, den Urlaubsort und die Stadt", schreibt Vonn zu den Bildern. Die Ski-Legende ist bei ihrer Marke nicht nur das Gesicht der Kampagne, sondern auch Gründerin und Kreativdirektorin. Dass die Bilder der neuen Kollektion gut ankommen, zeigt ein Blick in die Kommentarrubrik. Die Fans feiern die Ski-Queen für ihr Shooting.

Besonders stolz ist die Amerikanerin auf die Weiterentwicklung der Kollektion. Nach der vergangenen Saison habe ihr Team zahlreiche Anpassungen vorgenommen und dabei auch Rückmeldungen der Kunden berücksichtigt. "Ich könnte nicht begeisterter sein über unsere Kollektion", schwärmt Vonn.

Mit ihrem Modeprojekt hat sie sich längst ein weiteres Standbein neben dem Skisport aufgebaut. Und während sie auf der Piste weiterhin große Ambitionen verfolgt, beweist sie mit ihren neuen Fotos, dass sie auch abseits des Rennsports für Schlagzeilen sorgen kann.

Vonn erlebt eine bewegte Woche. Jüngst besuchte sie an ihrem Geburtstag die Gala de Academy Museum of Motion Pictures. Dort mischte sich Vonn unter Hollywood-Stars und sah sogar einen Live-Auftritt von Musik-Gigantin Taylor Swift.